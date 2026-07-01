La broma se hizo realidad: un tiroteo sembró el pánico entre los aficionados al Mundial

El ambiente festivo que rodeaba la Copa del Mundo 2026 en Boston se tornó impactante tras un tiroteo cerca de las zonas de aficionados, después del partido Paraguay-Alemania, recordando la crisis de violencia armada en EE. UU.

El periodista británico del diario «Daily Mail», Riyat Al-Samarrai, que cubre el torneo, relató que salió del estadio con un compañero para cenar en el centro de Boston y se encontró con una de las noches más aterradoras del torneo.

La zona estaba repleta de aficionados de Alemania y Países Bajos, que llenaban restaurantes y bares en el ambiente habitual tras los partidos.

La calma duró poco: apareció un grupo de scooters y, tras un choque entre dos de ellos, estalló una pelea en la que intervinieron varias personas con el rostro cubierto.

Su compañero entró en una pizzería cercana y él lo siguió unos segundos después; el primero bromeó sobre un posible tiroteo, pero la broma se hizo realidad en segundos.

De pronto sonaron tres disparos y los ciclistas huyeron. Al salir, vio a un herido en el suelo, agarrándose el vientre, mientras la sangre cubría la calzada.

Llegaron ambulancias y policías, acordonaron la zona y, horas después, aún se veían restos del choque y charcos de sangre.

Pese al incidente, en calles aledañas seguían las celebraciones de aficionados marroquíes por la clasificación de su selección, una imagen que, para el autor, refleja la contradicción entre el ambiente festivo del torneo y los problemas de la sociedad estadounidense.

Según informes locales, todo empezó con el robo de una moto y dejó tres heridos, aunque uno ya se recuperó.

El periodista recordó que la violencia armada sigue ensombreciendo el torneo: según el Archivo de Violencia Armada, desde enero han muerto 6.372 personas y 11.667 han resultado heridas por tiroteos en Estados Unidos.

Además, durante el Mundial se registraron otros incidentes, como el asesinato de una persona cerca del fan zone de San José y el de otra a cuatro millas de la concentración de la selección inglesa en Kansas City, y cuatro heridos en un tiroteo durante una concentración de aficionados en Brockton, Massachusetts.

El autor admitió que, pese a disfrutar cubriendo el Mundial en Estados Unidos, estos hechos le recordaban constantemente la otra cara del país: el brillo de los grandes torneos oculta temporalmente esos problemas, pero no los elimina.