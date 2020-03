La broma de muy mal gusto de Diego Costa sobre el coronavirus tras el Liverpool-Atlético

El delantero rojiblanco pasó por zona mixta justificando que no hacía declaraciones tosiendo hacia los periodistas en una broma pesada.

Justo cuando las medidas de prevención y contención se extrapolan al mundo entero, cuando una parte la población empieza a sufrir los estragos del virus con miles de fallecidos y decenas de miles de contagiados y cuando más psicosis existe, a Diego Costa se le ocurrió bromear con el coronavirus.

La Copa del Rey se puede ver esta temporada en DAZN. Suscríbete entrando aquí por 9,99€ al mes con el primer mes de prueba gratuito

El hispanobrasileño protagonizó la broma pesada y de muy mal gusto tras el encuentro entre Liverpool y Atlético de Madrid correspondiente a los octavos de final de la .

Más equipos

El delantero atravesó la zona mixta de Anfield sin querer atender a los medios que le preguntaban y justificando que no podía hablar tosiendo sin taparse hacia los periodistas que cubrían la información rojiblanca.

El artículo sigue a continuación

“Yo no puedo, mira no me dejan”, decía el ‘19’ añadiendo toses y con una sonrisa de oreja a oreja.

Diego Costa también bromeó con el Coronavirus. El delantero del pasó por la zona mixta de Anfield simulando toser frente a los periodistas. pic.twitter.com/xNVsBl1sb4 — David Mosquera (@renaldinhos) March 12, 2020

Costa también había sido el foco de atención cuando Simeone decidió cambiarle durante el partido para dar entrada a Marcos Llorente, a la postre héroe del pase del Atlético a cuartos de final en una gesta ante el , actual vigente campeón de la competición.