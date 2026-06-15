La brillante entrada de Lukaku salva un punto para Bélgica ante Egipto

Bélgica evitó la derrota el lunes en el Mundial de Norteamérica. Los Diablos Rojos empataron 1-1 en Seattle ante Egipto, que soñó con la victoria. Un autogol de Mohamed Hany, presionado por Romelu Lukaku, dio aire a Bélgica en la segunda parte.

En el Seattle Stadium, Bélgica alineó a Kevin De Bruyne, Jérémy Doku y Leandro Trossard detrás del delantero Charles De Ketelaere, mientras Egipto confiaba en su estrella Mohamed Salah, quien celebraba su 34.º cumpleaños. De Bruyne estuvo a punto de abrir el marcador con un disparo ligeramente desviado.

El equipo de Rudi García sufrió en la primera parte: Egipto presionó, forzó errores y controló el juego tras las amarillas a Mostafa Attia y Timothy Castagne.

A los 20 minutos llegó el premio: Emam Ashour entró por la banda y soltó un disparo raso que batió a Thibaut Courtois: 0-1. Era su primer gol con Egipto y valía oro.

Bélgica siguió topando con una defensa bien ordenada. Trossard falló dos ocasiones y Doku apenas recibió balones. Antes del descanso, Courtois mantuvo a su equipo en juego con una gran parada a disparo de Omar Marmoush.

Tras el descanso, Bélgica apretó: De Bruyne golpeó una falta al poste y Tielemans remató desviado. Ashour, en la otra área, falló el 0-2 al mandar un rebote muy alto.

A falta de 25 minutos, García lanzó a Lukaku. El delantero impactó al instante: 22 segundos después, su remate tras centro de Meunier obligó a Hany a meterla en propia: 1-1.

En los últimos minutos Bélgica apretó: Mechele cabeceó al larguero en el 83’ y el portero egipcio salvó el 2-1. Hasta el final hubo ocasiones, pero el marcador ya no se movió.

Así, ambas selecciones suman su primer punto en el Grupo G. El martes a las 03:00 (hora de los Países Bajos) se medirán Irán y Nueva Zelanda.