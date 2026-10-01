La bomba estalla en España: el Real Madrid quiere arrebatarle 9 títulos al FC Barcelona

El Real Madrid ha presentado un informe de 50.000 páginas ante la UEFA. El documento está relacionado con el caso Negreira, en el que el FC Barcelona está acusado de sobornar al arbitraje. El Real Madrid quiere que se le retiren al Barça todos los títulos de Liga entre 2001 y 2018.

El caso Negreira lleva ya varios años en marcha. De una investigación realizada en 2019 se desprendió que el Barça pagó entre 2001 y 2018 aproximadamente entre 7,3 y 8,4 millones de euros a sociedades vinculadas al presidente del comité arbitral: Negreira.

Los pagos se detuvieron en 2018, cuando Negreira dejó la federación. El Barcelona aseguró que se trataba de una consultoría externa legítima: informes técnicos sobre árbitros, como apoyo al cuerpo técnico. La Fiscalía sigue investigando si los pagos estaban destinados a influir en decisiones arbitrales (corrupción deportiva).





Negreira habría declarado ante Hacienda que el Barcelona pagaba «para que no se tomaran decisiones arbitrales en su contra», es decir, para garantizar la neutralidad. El Real Madrid quiere ahora llevar al Barcelona ante los jueces de la UEFA por este caso.

Es el propio Real Madrid el que ha comunicado en su web la noticia de que el informe de 50.000 páginas ha sido presentado ante la UEFA. «La UEFA ha confirmado la recepción de la denuncia presentada por el Real Madrid CF y la continuación de la investigación sobre los pagos que el FC Barcelona ha realizado durante los últimos veinte años al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.»

«La denuncia presentada por nuestro club contiene amplia documentación y pruebas sobre hechos muy graves que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral.»

«El Real Madrid considera esencial que, una vez que la UEFA haya recibido esta documentación, la investigación continúe lo antes posible hasta una conclusión completa y que los organismos competentes adopten las decisiones correspondientes en función de la gravedad de los hechos probados.»

«Nuestro club seguirá colaborando activamente con la UEFA y adoptará todas las medidas posibles para esclarecer hechos que, según la UEFA, no se ajustan a los principios de integridad, transparencia y juego limpio que deberían regir el fútbol europeo.»

Diario AS tiene más información sobre el objetivo del Real Madrid. Según el diario deportivo, los blancos quieren que la UEFA retire al Barcelona todos sus títulos entre 2001 y 2018 (nueve en total). El Real Madrid ha acudido a la UEFA porque algunas infracciones del Barcelona ya han prescrito en la justicia deportiva española.