«La bomba del artículo 4»... ¿Cómo intenta el Real Madrid castigar al Barcelona en el caso Negreira?

Un reportaje periodístico revela el artículo en el que se basa el Real Madrid para intentar sancionar al Barcelona en el caso Negreira.

El club blanco ha endurecido su postura y ha presentado un escrito ante la UEFA para reabrir el expediente disciplinario sobre los pagos que el Barça realizó a José Negreira, exvicepresidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Española.

Según el diario AS, el club blanco invoca el artículo que permite a los organismos continentales imponer sanciones por faltas que afecten a la integridad de la competición.

El diario recuerda que el régimen disciplinario del fútbol mundial permite a las federaciones imponer sanciones en casos que afecten a la integridad de la competición.

El caso ha resurgido por la exigencia del Madrid de «justicia sobre los pagos del Barcelona a Negreira».

Añade que la acción del Madrid demuestra que el fútbol español ha vuelto a la normalidad institucional y que cualquier sanción al Barcelona, de confirmarse, correspondería a la UEFA al tratarse de una competición nacional.

El artículo 4 del Reglamento Disciplinario de la UEFA permite excluir a cualquier equipo que ponga en peligro la integridad de la competición.

El artículo 4 dispone que, si la UEFA concluye que un club ha participado, directa o indirectamente, desde la entrada en vigor del artículo 50, apartado 3, de los Estatutos de la Federación (27 de abril de 2007), en cualquier actividad destinada a manipular o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional, se declarará la inelegibilidad de dicho club para participar en la competición. Esta inelegibilidad se aplicará únicamente durante una temporada futbolística».

Al decidir, la UEFA podrá, pero no deberá, basarse en resoluciones de organismos deportivos, órganos de arbitraje o tribunales nacionales.

Además, la UEFA podrá abstenerse de declarar la inelegibilidad de un club si considera que una resolución idéntica, dictada por un organismo deportivo nacional o internacional, un órgano arbitral o un tribunal nacional, ya lo ha excluido de una competición de clubes de la UEFA.

Además, la UEFA aún no ha cerrado el caso que su presidente, Aleksander Čeferin, calificó como el mayor escándalo de la historia del fútbol.

Precisó que la sanción no requiere sentencia judicial, aunque el organismo ha optado por aguardar la resolución de los tribunales.

El periódico se preguntaba: «¿Qué papel desempeña la FIFA en todo esto?».

La FIFA, como mero observador, solo interviene ante federaciones por amaño de partidos o fraude, sin poder sancionar directamente a clubes.

En este caso, la FIFA aguarda los hechos, pues cualquier sanción corresponde imponerla a la UEFA.

Según el informe, el Barcelona podría quedar excluido de las competiciones continentales durante un año sin necesidad de una resolución judicial.