«La bola de fuego» en el estadio del Atlético... El Barcelona insinúa un giro inesperado en el fichaje de Álvarez

El FC Barcelona prepara una oferta mejorada al Atlético de Madrid para fichar al delantero argentino Julián Álvarez, prioridad tras la marcha de Robert Lewandowski.

Según el diario español «AS», la directiva prepara una oferta superior a los 100 millones de euros para forzar la negociación.

A pesar de las declaraciones del presidente del Barcelona, Juan Laporta, quien ayer lunes viajó a Dallas para ver la semifinal del Mundial entre España y Francia y afirmó que «la oferta es muy elevada, pero no ilimitada», la directiva catalana sabe que debe subir la cifra para cerrar el acuerdo.

Laporta añadió: «Fui muy claro en mi última conversación con Miguel Ángel Gil Marín (presidente del Atlético de Madrid). Al principio hubo cierta confusión sobre la oferta que presentamos, se la aclaré y, desde entonces, no hemos logrado ningún avance adicional».

Una oferta que suscita burlas

La primera propuesta, de unos 100 millones, fue objeto de burlas por parte de la afición colchonera en las redes, sobre todo porque la cláusula de rescisión del jugador alcanza los 500 millones y el Real Madrid ya ofreció públicamente 150 millones, oferta que el Atlético rechazó de plano.

Todo cambió tras las declaraciones de Álvarez en el Mundial, donde pidió marcharse y afirmó que el traspaso era «lo mejor para todos» y que quería «cumplir su sueño», lo que modificó el escenario y dio margen al Barcelona.

Flick no quiere esperar.

El técnico alemán Hansi Flick rechaza esperar al cierre del mercado veraniego para conocer su plantilla definitiva, como ya le ocurrió en sus dos primeras temporadas, cuando empezó con jugadores aún no fichados o bajas de última hora, como la del defensa Iñigo Martínez.

Laporta lo dejó claro al llegar a Estados Unidos: «No seguiremos el ritmo de nadie. Impondremos nuestro estilo. Esta oferta no es definitiva; anunciaremos su vigencia. La presentamos para fichar a un jugador que guste al entrenador y al director deportivo».

Fecha límite

El club fija como límite finales de junio o principios de agosto para saber si la operación avanza o si debe buscar alternativas tras la salida de Lewandowski.

Para avanzar, el Barça debe elevar notablemente su oferta económica y, así, forzar al Atlético a negociar en serio, sobre todo tras el deseo público del jugador de vestir la camiseta blaugrana.