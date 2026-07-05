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Abobakr El Mokadem

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«La bofetada a Haaland»... Se da a conocer la decisión arbitral del partido entre Egipto y Argentina

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Switzerland vs Colombia
Switzerland
Colombia
Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
E. Haaland
Argentina
Egipto
EE. UU.
Suiza
Colombia
Canadá
Brasil
Noruega

Cuerpo técnico salvadoreño para el partido entre Suiza y Colombia

La FIFA designó los árbitros para los partidos Egipto-Argentina y Suiza-Colombia, programados el martes en los octavos de final del Mundial 2026.

 Egipto avanzó tras empatar 1-1 con Australia y ganar la tanda de penaltis, mientras que Argentina venció 3-2 a Cabo Verde tras dos prórrogas.

La FIFA designó al francés François Litxer como árbitro principal del Egipto-Argentina, asistido por Cyril Mounier y Mehdi Rahmouni.

El noruego Espen Eskas actuará como cuarto árbitro, asistido por su compatriota Isaac Bashievkin.

Litxer, uno de los árbitros más destacados de Europa, ya acaparó titulares en 2024.

En una jugada curiosa, la estrella noruega Erling Haaland recibió una bofetada accidental del árbitro francés durante el partido entre el Manchester City y el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, que terminó 3-3, por lo que el árbitro se disculpó.

Ocurrió durante una acalorada discusión con el lateral del Real Madrid Dani Carvajal; el árbitro extendió la mano y golpeó sin querer al noruego, que se enfadó. Letexier se disculpó después.

El encuentro entre Suiza y Colombia será dirigido por el salvadoreño Iván Barton, asistido por David Morán y Antonio Pobero.

La cuarta árbitra será la mexicana Katia García, y la asistente suplente, su compatriota Sandra Ramírez.



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