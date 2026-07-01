«La bestia del Mundial»... El temor español ante la aterradora actuación de Francia

España sigue entre los favoritos para el Mundial 2026, pero la goleada de Francia a Suecia preocupa y admira a la prensa española.

El diario «Marca» publicó el reportaje «El monstruo del Mundial», donde elogió el nivel de Francia tras ganar 3-0 a Suecia y destacó que el equipo de Didier Deschamps confirma su condición de favorito en cada partido.

El diario destaca que Francia ya no vive solo de contraataques y velocidad, sino que ahora domina el balón y maneja el ritmo, como mostró ante Suecia al superar en posesión y pases a su rival.

Marca destacó el papel clave de Michael Olise, autor de dos asistencias, y subrayó que la libertad que le otorga Deschamps le da al equipo una mayor versatilidad.

Además, destacó que los cambios no bajaron el nivel del equipo, pues la entrada de Parkola por Désiré Doué mantuvo intacta la identidad de juego, prueba de la profundidad de la plantilla.

Mbappé, más libre en punta, fue otro de los destacados.

«Marca» destaca el equilibrio de Deschamps: Francia dejó su portería a cero por cuarto partido pese a alinear cuatro jugadores ofensivos, gracias al compromiso y la presión tras pérdida.

Para cerrar, el diario asegura que Francia es hoy el equipo más difícil del torneo: el «autobús defensivo» sueco no aguantó, y Paraguay aún confía en octavos tras eliminar a Alemania. «el monstruo del Mundial».

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