La BBC revela los tres principales candidatos para suceder a Liam Rosenior en el Chelsea la próxima temporada

Andoni Iraola (43) es uno de los principales candidatos para ser el nuevo entrenador del Chelsea, según el fiable periodista Matteo Moretto. La BBC añade a Marco Silva y Edin Terzic como opciones.

El miércoles se destituyó a Liam Rosenior. El inglés de 41 años, nombrado en enero, no logró buenos resultados: el Chelsea cayó en la Premier y fue eliminado por el París Saint-Germain en octavos de la Champions.

En la Premier League sumó cinco derrotas consecutivas sin marcar gol, lo que precipitó su salida. Su contrato, vigente hasta 2032, fue rescindido.

Mientras tanto, Calum McFarlane, hasta ahora asistente de Rosenior, dirigirá el equipo de forma interina con el respaldo del cuerpo técnico actual.

Para la próxima temporada, el club busca otro técnico. Iraola, que según Fabrizio Romano dejará el AFC Bournemouth al final de este curso, es candidato tanto para Moretto como para la BBC.

Llegó al Vitality Stadium en 2023 y ha consolidado al Bournemouth en la zona media de la tabla con opciones de Europa. En 122 partidos ha promediado 1,42 puntos y actualmente el equipo marcha noveno en la Premier.

Previamente dirigió al Rayo Vallecano, al Mirandés y al AEK Larnaca. Varios medios ingleses también lo mencionan como opción para el Newcastle United, donde Eddie Howe está presionado.

Según la BBC, Silva y Terzic son candidatos serios. Silva dirige el Fulham desde 2021 y lo tiene en el duodécimo lugar de la Premier League. Terzic entrenó al Borussia Dortmund en 2021 y de mediados de 2022 a 2024.