La BBC pilla a la FIFA en «alta traición» en torno al Mundial de 2026

La BBC ha pillado a la FIFA en una gorda mentira sobre los precios de las entradas para el Mundial de 2026. La federación mundial de fútbol prometió en el dossier de candidatura entradas relativamente «asequibles», pero luego no cumplió en absoluto con ese compromiso. En realidad, los precios han subido de forma vertiginosa. Al mismo tiempo, la venta de entradas se está desarrollando de forma caótica y frustrante para los aficionados de todo el mundo.

La FIFA ha abierto la última fase de venta para el Mundial de 2026. Mientras que la federación había prometido un precio máximo de 1.550 dólares por una entrada para la final, las cantidades son ahora mucho más elevadas. Durante los primeros momentos de venta, los precios ya subieron considerablemente, pero en la ronda de venta más reciente se han observado entradas de hasta 10 990 dólares. Probablemente sea el precio de entrada regular más caro de la historia para un partido de fútbol.

Las categorías «más baratas» también han subido considerablemente de precio. Una entrada de la categoría tres pasó de 4.185 dólares a 5.785 dólares, un aumento de más del 38 %. La categoría dos llegó incluso a los 7.380 dólares, mientras que los precios de venta siguen fluctuando debido al uso de modelos de precios dinámicos.

La falta de claridad en torno a la venta de entradas genera una frustración adicional entre los aficionados. La FIFA no ha publicado una estructura de precios completa y no anunció de antemano qué partidos estarían disponibles. Los aficionados tuvieron que hacer cola durante horas en colas virtuales, sin garantía de éxito.

La propia BBC comprobó lo problemático que es el sistema. Debido a un error técnico, miles de aficionados fueron colocados en una cola equivocada, tras lo cual tuvieron que volver a ponerse al final de la fila. En algunos casos, se tardó más de seis horas en acceder al sistema de venta de entradas.

Incluso se conseguía entrar, la oferta era limitada. De los 72 partidos de la fase de grupos, al principio solo había 35 disponibles, sin encuentros de selecciones de primer nivel como Inglaterra o Escocia. Curiosamente, Holanda era el único país del top 10 de la clasificación para el Mundial para el que había entradas a la venta.

Los precios en el mercado oficial de reventa son aún mucho más elevados. Allí se ofrecía una entrada para la final del Mundial por 82 780 dólares, mientras que la opción más barata seguía costando 27 000 dólares. La FIFA no solo gana mucho dinero con la venta regular de entradas, sino que además recibe un treinta (¡!) por ciento de comisión por las entradas revendidas.

Los críticos hablan de una «traición monumental» hacia los aficionados y señalan la falta de transparencia. «Los aficionados simplemente no saben a qué atenerse», afirman las organizaciones de aficionados. Para muchos aficionados, asistir al Mundial parece haberse convertido en algo inalcanzable, con unos costes totales que pueden superar con creces los 10 000 euros.