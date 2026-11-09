La delegación de la Federación Internacional de Fútbol ("FIFA") llegó este lunes al estadio Spotify Camp Nou, en el marco de su gira de inspección por las ciudades y estadios candidatos a albergar las competiciones del Mundial 2030, en medio de la candidatura del estadio catalán para acoger el partido final del torneo.

Según lo que informó el diario español "As", el Spotify Camp Nou es uno de los tres estadios candidatos a albergar cualquier partido del Mundial, incluida la final, de acuerdo con el dosier de candidatura de la organización.

El estadio del Barcelona figura junto al Santiago Bernabéu y al estadio Hassan II en Marruecos, que todavía se encuentra en construcción, entre los tres estadios candidatos a acoger el partido final.

La delegación de la Federación Internacional de Fútbol incluyó durante la visita a representantes de la Federación Española de Fútbol y a responsables de las instituciones implicadas, junto a varios miembros del Barcelona, encabezados por el presidente del club, Joan Laporta.

La gira incluyó la inspección de las instalaciones del estadio, en el marco de un proceso de evaluación que tiene en cuenta numerosos factores, que no se limitan al estadio en sí, sino que se extienden a la infraestructura, la capacidad de los hoteles, los hospitales, los medios de transporte y comunicaciones, además de los que se conocen como estadios secundarios, que se utilizarán como centros de entrenamiento para las selecciones participantes.

El Camp Nou, cuyas obras de remodelación y rehabilitación aún necesitan completarse, es una de las dos opciones planteadas en España para albergar el partido final, en medio del debate existente entre los países organizadores sobre el estadio que acogerá el encuentro de cierre del torneo.

La competencia destaca especialmente entre Marruecos, que desea que el estadio Hassan II albergue el partido final del Mundial, y España, que cuenta con dos opciones: el Santiago Bernabéu y el estadio del Barcelona.

Cabe señalar que la decisión final sobre el estadio que acogerá el partido final será competencia exclusiva de la Federación Internacional de Fútbol, mientras que estas visitas representan un factor decisivo en la evaluación de los pros y los contras de cada estadio y de su capacidad para acoger el partido.

Sin embargo, la primera gran decisión esperada será la determinación del número de ciudades anfitrionas y la elección de los estadios que acogerán los partidos del torneo. Está previsto que la gira de inspección continúe mañana martes en la ciudad de Barcelona, donde la delegación de la Federación Internacional visitará el estadio del RCD Espanyol.