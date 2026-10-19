La batalla del VAR se reaviva: el Zamalek acorrala a la Federación de Fútbol con preguntas incómodas

El club Zamalek abrió un nuevo frente de escalada contra la Federación Egipcia de Fútbol, a raíz de la polémica arbitral que siguió al derbi ante el Al Ahly, después de mostrar su rechazo a la negativa a su solicitud de escuchar las conversaciones de la sala de la tecnología de video "VAR", exigiendo que se revelen las bases en las que se apoyó la Federación para tomar esta decisión, además de aclarar su postura oficial sobre los casos arbitrales polémicos.

El Zamalek perdió ante su rival tradicional, el Al Ahly, por dos goles a cero, en el partido que los enfrentó dentro de las competiciones de la sexta jornada de la Liga Premier egipcia, antes de que el club blanco presentara una queja oficial contra el comité de árbitros, el director del partido y la afición del Al Ahly, como protesta por lo que calificó de errores arbitrales que influyeron en el desarrollo del encuentro y en su resultado.

El Zamalek emitió hoy un comunicado oficial para comentar la respuesta de la Federación de Fútbol respecto a la queja, afirmando su reconocimiento por la respuesta recibida, pero mostrando reservas sobre varios de los puntos incluidos en ella, y en primer lugar el rechazo a facilitar las conversaciones de la sala de la tecnología de video.

El club dijo en su comunicado: "El club Zamalek recibió una respuesta oficial de la Federación Egipcia de Fútbol respecto a la queja presentada por el club tras los errores arbitrales que presenció el último derbi, por los que el club resultó perjudicado. Y aunque el Zamalek valora la respuesta de la Federación a las comunicaciones que le remitió el club, el Zamalek afirma que se sorprendió en la respuesta al conocer que la Federación tomó una decisión la temporada pasada de no permitir a los clubes escuchar las conversaciones de la sala de video, especialmente porque la Federación no anunció esta decisión a través de ninguna de sus plataformas oficiales".

El club blanco añadió que no recibió ninguna notificación oficial respecto a esta decisión, exigiendo a la Federación de Fútbol que revele el número del acta de la reunión en la que se emitió, con el fin de poner fin a las dudas planteadas sobre los motivos del rechazo de su solicitud, sobre todo porque la Federación trató, según el comunicado, de manera distinta una solicitud similar durante la temporada pasada.

El Zamalek exige una aclaración sobre los errores arbitrales

Las objeciones del Zamalek no se detuvieron en el expediente de la tecnología de video, pues el club afirmó que la respuesta de la Federación de Fútbol no incluyó una contestación directa y clara sobre los casos arbitrales de los que se quejó durante el enfrentamiento ante el Al Ahly, y que considera que influyeron en el desarrollo del partido y en su resultado.

El comunicado señaló que varios expertos en arbitraje expresaron opiniones que respaldan que el Zamalek fue perjudicado, preguntándose por los motivos de no haber anunciado una postura oficial clara sobre los casos objeto de objeción, especialmente a la luz de las declaraciones a los medios del presidente del comité de árbitros, que el club consideró que incluyeron un reconocimiento de que al equipo no se le hizo justicia en algunas decisiones.

El Zamalek insistió en la necesidad de anunciar la postura oficial sobre esos casos, considerando que ello representa un paso importante para garantizar la justicia y la transparencia en la competición, y aclarar la verdad de las decisiones que suscitaron la polémica tras el derbi.

En el mismo contexto, el Zamalek comentó lo que incluyó la respuesta de la Federación de Fútbol respecto a la profesionalidad del comité de árbitros al traer al equipo arbitral esloveno que dirigió el partido, exigiendo que se establezca un mecanismo claro y anunciado para elegir a los árbitros extranjeros que dirijan los grandes encuentros.

Asimismo, el club pidió que se realice un análisis oficial del desempeño de los árbitros extranjeros, lejos de cualquier favoritismo o cortesía, de manera que se garantice la aplicación de criterios unificados a todos los clubes, y la sujeción a la ley del arbitraje sin discriminación.

El Zamalek concluyó su comunicado reafirmando su empeño en que la competición se dispute en un ambiente en el que impere la integridad y la transparencia, de modo que contribuya al desarrollo del sistema del fútbol egipcio, señalando que la igualdad entre los clubes, con la que la Federación de Fútbol afirmó su compromiso en su carta, representa la base para lograr la justicia que el club exige de manera continua.



