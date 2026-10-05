Un giro apasionante ha trastocado el mercado de fichajes en Inglaterra, después de que el Real Madrid irrumpiera con fuerza en la puja por la estrella del Bournemouth Alex Scott, en un movimiento que amenaza los planes del Chelsea y el Liverpool y abre la puerta a una gran batalla europea.

El portal TEAMtalk reveló que el gigante español ha seguido de cerca al centrocampista inglés de 23 años durante las últimas semanas, y estuvo presente en las gradas del estadio de Rijeka para observarlo en su primera titularidad con la camiseta de la selección de Inglaterra durante la histórica victoria por 7-0 sobre Croacia en un partido disputado a puerta cerrada, pero abierto a ojeadores y clubes.

Tres veces bajo la lupa del Madrid

El portal británico aseguró que el seguimiento del Real Madrid a Scott no es cosa de ahora, ya que el conjunto blanco lo ha observado al menos en tres ocasiones, la última durante la victoria del Bournemouth sobre la Real Sociedad en la Europa League, en España, el mes pasado.

El Real Madrid estudia ahora intensificar su interés por el jugador, que se ha convertido en uno de los centrocampistas más solicitados de la Premier League, gracias a su capacidad para jugar en todas las posiciones del medio campo, sus elevadas cualidades técnicas y su creciente experiencia al más alto nivel.

Este interés llega al calor del éxito de la apuesta del club por el talento joven inglés, encabezado por Jude Bellingham, que ha consolidado su posición como pieza fundamental en el Bernabéu y está cerca de renovar su contrato.

Chelsea y Liverpool en escena

Scott es un objetivo a largo plazo del Chelsea, que sigue encabezando la lista de interesados y vigila de cerca su progresión, mientras que el Liverpool también muestra un gran interés por el jugador.

Pero la entrada del Real Madrid en la escena podría aportar una dimensión nueva y decisiva a la competencia, sobre todo porque el club ha dirigido su mirada cada vez más hacia la Premier League durante los últimos dieciocho meses, y Adam Wharton, jugador del Crystal Palace, figuraba entre sus objetivos.

Por su parte, el Bournemouth se aferra a su joya y se esfuerza por renovar su contrato, asegurando que no permitirá su salida durante el mercado de fichajes invernal del próximo enero. Pese a ello, no se espera que la postura del club disuada a los grandes de Europa de intentarlo.

Las informaciones apuntan a que el Real Madrid podría plantearse presentar una oferta competitiva en 2027, mientras que el Milan italiano también vigila la situación, aun siendo consciente de que el precio solicitado supera los 75 millones de libras esterlinas, una cifra que lo sitúa fuera de sus posibilidades económicas actuales.

Con el brillo de Scott a nivel internacional y el creciente seguimiento de los grandes del continente, parece que el Bournemouth se encamina hacia una dura batalla para conservar a uno de sus jugadores más importantes, mientras se perfila en el horizonte un caliente enfrentamiento entre Chelsea, Liverpool y Real Madrid en un verano que podría ser decisivo para el futuro de la estrella inglesa.







