La base de la «tierra firme»... Laporta inicia su segundo mandato con un fichaje que salva al Barcelona

En una medida estratégica que refleja la seriedad de Juan Laporta para afrontar la crisis financiera crónica del FC Barcelona, el club ha anunciado el nombramiento del experto bancario Sergio Serrano como nuevo director financiero, coincidiendo con el inicio oficial de su segundo mandato el próximo 1 de julio.

Según El Confidencial, sullegada es clave en el plan de Laporta para reestructurar la economía del club y lograr una situación financiera sólida.

Con 25 años de experiencia en mercados de capitales, Serrano trabajó en Banco de Sabadell y participó en la reestructuración de la CAM.

Dirigirá las principales operaciones financieras, reportará al director general, Manel del Río, y colaborará estrechamente con Ferran Olivi, recién elegido consejero y futuro vicepresidente económico.

Su primer reto será reestructurar la deuda del proyecto «Espai Barça», para lo que el club negociará un aumento del préstamo de Goldman Sachs, ya que los 1.450 millones de euros iniciales resultaron insuficientes.

Además, buscará incrementar los ingresos por patrocinios y atraer nuevas inversiones para consolidar la estabilidad financiera del club.

Además, Serrano ya conoce al director de comunicación del club, Gabriel Martínez, con quien trabajó en Banco de Sabadell durante el rescate de CAM.