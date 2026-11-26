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El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al Hilal, ha empezado a preparar el próximo partido ante el Al Ettifaq sin el portugués Rúben Neves. El encuentro, previsto para el sábado en Dammam y correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Roshn saudí, se lo perderá el centrocampista, que ha sido sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

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Según el diario "Arriyadiyah", Inzaghi y su cuerpo técnico estudian las alternativas disponibles para suplir la ausencia de Neves. El técnico italiano empezará a perfilar su plan alternativo en el entrenamiento previsto para el jueves, dada la enorme importancia del jugador en el sistema del equipo desde el inicio de la temporada.

La baja de Neves supone un reto táctico para el Al Hilal por su papel fundamental en el centro del campo y su capacidad para unir líneas y controlar el ritmo del juego. A ello se suma su aportación ofensiva, que lo ha convertido en uno de los futbolistas más destacados del equipo esta temporada.

Los números de Neves revelan el peso de su ausencia

Neves, de 29 años, no se ha perdido ningún partido del Al Hilal en la Liga Roshn en lo que va de temporada. Ha participado en los 12 encuentros disputados, con cinco goles y cuatro asistencias, y ha confirmado su influencia tanto en defensa como en ataque.

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La sanción llega después de que el jugador recibiera cuatro tarjetas amarillas: ante el Al Ahli en la tercera jornada, el Al Khaleej en la cuarta y el Al Taawoun en la séptima, antes de ver la cuarta en el partido contra el Al Fateh de la duodécima jornada.

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Las lesiones han sido el único motivo de las ausencias de Neves con el Al Hilal esta temporada, ya que no participó en los partidos ante el Al Shamal y el Shabab Al Ahli emiratí, antes de volver a la convocatoria y recuperar de forma habitual su puesto de titular.

Una aportación ofensiva que va más allá de las tareas de un centrocampista

El valor de Neves no se limita a su labor en la organización del juego y la construcción de los ataques. Se ha convertido en una de las principales amenazas goleadoras del Al Hilal, con nueve goles y otras cuatro asistencias en todas las competiciones esta temporada.

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Estas cifras reflejan la magnitud de la tarea que tiene Inzaghi para elegir al sustituto adecuado, sobre todo porque reemplazar a un jugador de la talla de Neves no consiste solo en poner a otro futbolista en su posición, sino que exige mantener el equilibrio entre las tareas defensivas y la capacidad para generar juego y llegar a la portería rival.

El Al Hilal afronta el partido como líder de la Liga Roshn con 30 puntos y un encuentro aplazado ante el Al Riyadh, correspondiente a la novena jornada, por lo que ganar al Al Ettifaq es importante para seguir distanciándose de sus rivales y reforzar su posición en la lucha por el título.

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Así, el duelo ante el Al Ettifaq pondrá a prueba la capacidad de Inzaghi para encontrar soluciones ante la baja de uno de los jugadores más importantes de su once, y también mostrará hasta qué punto el resto de centrocampistas puede asumir una mayor responsabilidad en un partido en el que mantener el equilibrio del equipo puede ser la clave para volver de Dammam con los tres puntos.