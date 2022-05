La aventura de un jóven español en la corte de Neymar

“Cuando me llamó Neymar no podía creérmelo. Pensé que estaba en un sueño. Cuesta asimilar que vas a jugar con una estrella futbolística de ese nivel". Es la confesión de parte de Iván Mahugo, un jóven que ha sido escogido por Neymar Júnior para formar parte de su equipo en el torneo "Red Bull Neymar Jr. Five", convirtiéndose así en el representante español del equipo del 'crack' del PSG y de la selección de Brasil.

El "show" de Neymar, en Doha

El evento se celebrará en Doha en los próximos días, después de varias cancelaciones con motivo del Covid-19, ya que Sao Paulo no ha podido ser finalmente la sede. La experiencia que vivirá Iván le tiene en vilo. Primero, porque participará en un gran evento a escala mundial. Segundo, porque conocerá personalmente a Neymar. Y tercero, porque su objetivo pasa por ganar el torneo. “Estoy muy ilusionado y vamos a ir, paso a paso, para intentar conseguir ganar el campeonato, que como te puedes imaginar no será nada fácil”, insiste Iván. "Desde que era pequeño y soñaba jugar ya admiraba a Neymar. Le recuerdo en el Santos y era un jugador espectacular. Llevo jugando el 'Torneo Red Bull Neymar Five' dos años seguidos y en 2020 debido al Covid1-9 no se podía jugar. Vi que Neymar estaba buscando jugadores para su equipo y cuando me dijeron que me habían seleccionado no me lo podía creer", relata el madrileño.

Un sueño hecho realidad: seleccionado para el torneo

En Qatar, para el gran evento con Neymar, se van a dar cita nada más y nada menos que 37 equipos. Entre las 'selecciones' que disputaran la gloria se encuentran nombres con peso y enjundia, España, Brasil, Francia, Italia, Reino Unido, Portugal, Países Bajos, Nigeria, Corea del Sur. La gran favorita es la escuadra de Neymar, claro, en la que jugará el madrileño Iván Mahugo. Además, este "Neymar Global Five" va a estar configurado por Street Panna de Inglaterra. Ulises Alvez, de Argentina. Sabareesh, de India. Odunlami Yinka, de Nigeria. Susan Varlikiryo, de Suecia. Y Harriet Pavlou, de Inglaterra. Son los siete elegidos para formar parte del equipo de Neymar.

Del 21 al 25 de mayo, el sueño de Iván

El evento se disputará entre el 21 y el 25 de este mes de mayo en Doha, una de las ciudades más grandes de Qatar. Iván sueña con ganar el título para "agradecer a Neymar su confianza en los elegidos", aunque lo más importante será "disfrutar con una experiencia única, que pasa una vez en la vida". Es la pequeña-gran aventura de un madrileño en Qatar, convertida en la corte del "show" de Neymar.