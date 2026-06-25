La avalancha marroquí continúa: los Leones del Atlas suman más victorias y goles que ningún otro equipo africano en la historia del Mundial

La selección marroquí brilló en el Mundial 2026 al vencer a Haití 4-2 este jueves, y se convirtió en la selección africana con más goles y victorias en la historia del torneo.

Los «Leones del Atlas» suman 26 goles en Copas del Mundo, superando a Nigeria (23) y Camerún (22), según «stats foot».









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Además, sumó su séptima victoria en Mundiales, más que cualquier otra selección africana.

Supera por un triunfo a Ghana y Nigeria, segundas con seis cada una.

Con esta victoria, los “Leones del Atlas” terminaron segundos del Grupo C, por detrás de Brasil, líder por diferencia de goles, con 7 puntos cada uno.

En dieciseisavos, Marruecos enfrentará al líder del Grupo F (Países Bajos, Japón, Suecia o Túnez), mientras que Brasil —que venció 3-0 a Escocia— jugará contra el segundo de ese grupo.

Países Bajos lidera el grupo con 4 puntos y, de mantener el primer puesto, será el rival de Marruecos; Japón es segundo por diferencia de goles.







