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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

La avalancha marroquí continúa: los Leones del Atlas suman más victorias y goles que ningún otro equipo africano en la historia del Mundial

Marruecos vs Haití
Marruecos
Haití
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I. Saibari
A. Hakimi
Croacia vs Ghana
Croacia
Ghana
Nigeria
Cameroon
Marruecos
Haití
EE. UU.
Croacia
Ghana
Nigeria
Camerún

Marruecos avanzó a los dieciseisavos de final como segundo, tras Brasil.

La selección marroquí brilló en el Mundial 2026 al vencer a Haití 4-2 este jueves, y se convirtió en la selección africana con más goles y victorias en la historia del torneo.

Los «Leones del Atlas» suman 26 goles en Copas del Mundo, superando a Nigeria (23) y Camerún (22), según «stats foot».



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Croacia crest
Croacia
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Ghana
GHA

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Además, sumó su séptima victoria en Mundiales, más que cualquier otra selección africana.

Supera por un triunfo a Ghana y Nigeria, segundas con seis cada una.

Con esta victoria, los “Leones del Atlas” terminaron segundos del Grupo C, por detrás de Brasil, líder por diferencia de goles, con 7 puntos cada uno.

En dieciseisavos, Marruecos enfrentará al líder del Grupo F (Países Bajos, Japón, Suecia o Túnez), mientras que Brasil —que venció 3-0 a Escocia— jugará contra el segundo de ese grupo.

Países Bajos lidera el grupo con 4 puntos y, de mantener el primer puesto, será el rival de Marruecos; Japón es segundo por diferencia de goles.



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