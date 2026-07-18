La avalancha inglesa reaviva un recuerdo amargo para los Gallos... y Saka supera a Beckham

Inglaterra llegó al descanso 4-0 ante Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

Marcaron Declan Rice (3'), Ezri Konsa (18'), Bukayo Saka (37') y Saka de nuevo (45+1').

Según Opta, desde 2008 Francia no perdía por dos goles en los primeros 20 minutos; ocurrió ante Rumanía en la eliminatoria para el Mundial 2010 y acabó 2-2.

Squawka añadió que la mayor diferencia en un partido por el tercer puesto es de cuatro goles, marca que Suecia impuso al vencer 4-0 a Bulgaria en 1994.

Además, Saka ya lleva seis goles con Inglaterra en Mundiales, uno más que los tres de David Beckham.