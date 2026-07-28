El debate se reaviva constantemente en torno a si la Premier League es el modelo que LaLiga española debería seguir en varios aspectos, pues muchos consideran que la competición británica goza de una mayor competitividad e igualdad en comparación con la liga española, en la que la lucha por el título suele quedar reducida a los dos gigantes del fútbol: el Real Madrid y el Barcelona.

En este contexto, Javier Tebas, presidente de LaLiga, aprovechó la ceremonia de bienvenida a los clubes recién ascendidos a las categorías profesionales del fútbol para la temporada 2026-2027 en Madrid para elogiar de nuevo el modelo de gestión de la competición, dirigiendo al mismo tiempo una crítica implícita al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Tebas hizo referencia al ataque reiterado contra el reglamento de la competición y afirmó, según recogió el diario español "Mundo Deportivo": "Hay clubes que ponen siempre en duda todos nuestros sistemas y las normas financieras, y muchas veces ha salido el representante del Real Madrid a cuestionarlas; pero esa desconfianza aparece en muchas ocasiones por las circunstancias deportivas que atraviesa el club", aclarando que el conjunto blanco se ha ausentado de los podios y no ha conquistado ningún título durante los dos últimos años.

El presidente de la patronal continuó su defensa del modelo español atacando el modelo financiero de la Premier League y repasando las cifras económicas al decir: "El año pasado las pérdidas de la Premier League alcanzaron los mil millones de libras esterlinas, y el año anterior unas pérdidas similares, hasta llegar a los 10.000 millones de libras esterlinas en pérdidas en los últimos años. Si este es el modelo de fútbol que buscamos... la sostenibilidad de las instituciones y asegurar su futuro está por encima de todo; nadie recuerda ahora dónde acabó el Leicester City, que fue campeón de liga, y cómo se encuentra ahora en la tercera división".

Tebas concluyó sus declaraciones haciendo referencia a la intervención del Gobierno inglés para sanear el panorama financiero al afirmar: "Ellos no tienen en cuenta la sostenibilidad de los clubes, y por esa razón el Gobierno británico intervino para gestionar la Premier League a través de un organismo regulador independiente, mientras que nosotros en España regulamos nuestros asuntos financieros de forma autónoma a través de los propios clubes; desde luego, no habrían dado este paso si no existiera un desajuste evidente".