El Arsenal se prepara para volver a tomar la foto oficial del equipo para la temporada 2026-2027, después de la ausencia del defensa francés William Saliba en la sesión fotográfica, algo que desató una tormenta de preguntas y amplias peticiones de la afición del Arsenal para repetirla junto al astro de la defensa.

Antes del enfrentamiento ante el Nottingham Forest en la Premier League, el técnico español Mikel Arteta zanjó la polémica durante la conferencia de prensa del partido que ofreció este viernes, explicando los motivos de la ausencia de Saliba, que estaba relacionada con una cita médica para evaluar su lesión de espalda.

El defensa de 25 años sufrió dolores de espalda durante la mayor parte de la temporada pasada, antes de que la lesión se agravara en su participación con la selección de su país en el Mundial, donde tuvo que abandonar el campo en el partido de semifinales ante España.

La dirección del Arsenal, en coordinación con el jugador, prefirió someterlo a un programa de rehabilitación en lugar de a una intervención quirúrgica, lo que provocó su ausencia de la sesión fotográfica. En este sentido, Arteta confirmó que se tomará una nueva foto del equipo encabezada por Saliba, al declarar, según recogió el sitio "Sky Sports": "Intentamos tomar esta foto tres veces anteriormente y tuvimos que cancelarla en los últimos momentos por diferentes razones. Teníamos compromisos comerciales y personas que vinieron especialmente para esto, así que decidimos completar la foto. Pero tomaremos otra foto con toda la familia, y esperamos reunir a todos pronto y anunciarlo".

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Sobre la reacción de Saliba a su ausencia, Arteta añadió: "No estuvo en sus manos, pero Willy está contento con todo, como siempre; él sabe cuánto cariño recibe aquí. Ha recibido algunas bromas internas de sus compañeros y las cosas están completamente bien".

En cuanto al proceso de recuperación del defensa francés, el club se decidió por la opción de la rehabilitación, que le permite regresar en un plazo de tres a cuatro meses, evitando la intervención quirúrgica que lo habría alejado más de seis meses. Arteta reveló que Saliba ha vuelto a entrenar sobre el césped a la espera de nuevas pruebas, y comentó: "Creo que tenemos otra resonancia magnética la próxima semana para seguir el proceso de recuperación. Hasta ahora, todos los indicios son muy positivos, y sería magnífico recuperarlo pronto".