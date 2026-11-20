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La influencia de Dani Olmo no se limita a los partidos que juega, sino que también se extiende a aquellos en los que está ausente, algo que se ha visto con claridad en el Barcelona y en la selección española durante las últimas semanas.

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La lesión del centrocampista ofensivo, que ha estado fuera de los terrenos de juego durante todo el último mes, ha puesto de manifiesto su importancia en el engranaje colectivo, como uno de los jugadores capaces de mejorar el rendimiento del equipo y de ofrecer a sus compañeros soluciones adicionales sobre el césped.

Según el diario AS, la reciente derrota de la selección española ante Inglaterra, así como la caída del Barcelona en el Clásico y su discreto nivel en la primera parte ante el Atlético de Madrid, han vuelto a poner el foco en el valor futbolístico de Olmo, cuya ausencia deja un vacío difícil de llenar.

En el duelo ante Inglaterra, la selección española sufrió ante la superioridad física del equipo de Tuchel y perdió la precisión habitual por la presión constante y adelantada que impuso el rival.

En esas circunstancias, Olmo habría podido aportar soluciones importantes gracias a su habilidad para moverse entre líneas, una cualidad que podría haber ayudado a España a recuperar su ritmo y a controlar el desarrollo del partido.

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En este sentido, Ander Herrera, que cuenta con una amplia experiencia en el análisis futbolístico además de su trayectoria como jugador, definió a Olmo como «el mejor jugador del mundo entre líneas», y destacó su acierto a la hora de elegir la posición, así como su capacidad para girarse con el balón y librarse del marcaje.

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Su ausencia también se notó en los detalles tácticos del choque ante Inglaterra en el Riyadh Air Metropolitano, ya que uno de los centrales ingleses salía a vigilar a Mikel Merino, cuyas características son totalmente distintas a las de Olmo.

Probablemente, los movimientos del jugador del Barcelona para recibir el balón y su capacidad para cambiar la orientación del juego habrían dado a la selección española soluciones diferentes y habrían obligado al rival a lidiar con otras amenazas.

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Los números refuerzan esta idea: Olmo fue uno de los jugadores que más movimientos realizó para recibir entre líneas durante el último Mundial, con 175 desmarques en esa zona, lo que refleja su capacidad para ofrecer líneas de pase y ayudar a sus compañeros a superar la presión rival.

La importancia de Olmo no se limita a las funciones que pueden reflejarse en números y estadísticas, sino que se extiende a detalles técnicos y tácticos difíciles de medir, pero que influyen directamente en el rendimiento del equipo.

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Con su posible regreso ante el Villarreal cada vez más cerca, vuelve a cobrar relevancia lo que podría describirse como la revolución silenciosa que protagoniza en el Barcelona.

Aunque su influencia no siempre recibe la atención que merece, Olmo desempeña un papel clave en el engranaje azulgrana gracias a su capacidad para combinar dos tareas que parecen contradictorias: aporta orden al equipo cuando tiene el balón y, al mismo tiempo, es capaz de desestabilizar a los rivales y marcar diferencias con sus ideas y movimientos.

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Esta virtud se aprecia claramente en su capacidad para adaptar el juego del equipo a las exigencias de cada partido, ya sea participando en la construcción de las jugadas y controlando el ritmo, o moviéndose con inteligencia para desajustar la defensa rival.

Su papel no se limita a la faceta ofensiva, sino que también abarca liderar la presión, juntar las líneas y ofrecer cobertura defensiva a sus compañeros.

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El Barcelona echó de menos estas funciones en el Clásico: sin Olmo, el equipo sufrió la falta de un nexo de unión en el último tercio, lo que se reflejó en una construcción de los ataques marcada por la precipitación y la falta de orden.

El panorama no fue muy distinto ante el Atlético de Madrid, partido en el que el equipo se topó con dificultades similares durante buena parte del encuentro.

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En fase defensiva, las pérdidas de balón en posiciones comprometidas desordenaron el sistema de presión del Barcelona, sobre todo por la falta de la conexión necesaria entre los jugadores en los duelos individuales.

Es precisamente aquí donde se aprecia una de las principales virtudes de Olmo, que tiene un olfato especial para elegir el momento de presionar al rival, además de su capacidad para cerrar líneas de pase y limitar las opciones del contrario.

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Las estadísticas del Mundial confirman la importancia de esta faceta de su juego, ya que fue el jugador que más presiones ejecutó, con un total de 305 intentos, una cifra que refleja el esfuerzo que realiza para ayudar a su equipo a recuperar el balón y a mantener el equilibrio defensivo.

Esto no significa que Olmo sea un futbolista capaz de garantizar por sí solo los resultados o de suplir todas las carencias, sino que pone de relieve el valor excepcional que aporta al colectivo.

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En una época en la que el fútbol tiende cada vez más al individualismo y a la búsqueda de protagonismo, el jugador del Barcelona elige poner sus cualidades al servicio del equipo.

Olmo destaca por su capacidad para aceptar el papel que le exige cada partido y trabajar por objetivos colectivos que van más allá de sus ambiciones personales. Además, no necesita que nadie le recuerde que no es más importante que sus compañeros, una mentalidad que no tienen muchos jugadores y que explica buena parte de su valor sobre el terreno de juego.