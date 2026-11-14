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La selección de Argentina sufrió una decepcionante derrota ante Uruguay, en el primer partido que disputa durante la era posterior a Lionel Messi, así como tras la renovación del contrato del entrenador Lionel Scaloni hasta el año 2030, después de caer en el estadio de La Bombonera en un duelo que careció de emoción y del nivel técnico esperado, salvo por la reacción que lideró Prestianni durante los últimos minutos.

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Según informó el diario español As, la selección de Uruguay repitió su triunfo en el estadio de Boca Juniors, tal como lo hizo en 2023, aprovechando el balón parado, que resultó determinante para decidir el enfrentamiento, en medio de una presencia limitada de aficionados en las gradas.

La selección de Uruguay, bajo la dirección de Forlán, que se acerca a afianzarse como entrenador del combinado, comenzó el partido con un claro deseo de mantener la posesión del balón e imponer su control sobre el desarrollo del juego.

Sin embargo, los intentos de Uruguay pronto perdieron su efecto por la falta de creatividad y la ausencia de jugadores dispuestos a asumir la responsabilidad y generar peligro ofensivo.

En cambio, la selección de Argentina no necesitó muchos intentos para amenazar la portería de su rival, y Julián Álvarez estuvo cerca de aprovechar una de las ocasiones con un disparo raso que Fernández atajó con maestría.

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También Enzo Fernández y Medina intentaron marcar con dos disparos desde fuera del área, pero el guardameta mostró una gran firmeza a la hora de responder a los intentos argentinos.

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En una era marcada por la ausencia de Messi, se ha vuelto necesario que el grupo asuma una mayor responsabilidad, aunque los destellos individuales excepcionales siguen siendo capaces de decidir partidos igualados como este enfrentamiento.

Ni Paz, ni Almada, ni el resto de los jugadores lograron sorprender a la organizada defensa que tuvieron enfrente, de modo que la selección argentina siguió incapaz de encontrar soluciones ofensivas.

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La selección de Uruguay se marchó de la primera parte sin lanzar ningún balón entre los tres palos, pero consiguió abrir el marcador sin modificar esa estadística.

El gol llegó de un balón parado, después de que Lisandro despejara el balón, que impactó en el rostro de Paredes y se coló dentro de la red, otorgando a la selección uruguaya la ventaja.

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Y pese a que la selección de Uruguay no había sacado provecho del balón parado durante la primera parte, logró duplicar el marcador mediante un saque de esquina, aprovechando de nuevo la fortuna.

Araújo intentó rematar el balón de cabeza en el primer palo, pero lo tocó en una zona situada entre la parte posterior de la cabeza y el cuello, lo que cambió su trayectoria de forma sorpresiva y acabó en la red, lejos del alcance de cualquier jugador local.

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El rostro del partido cambió a partir de entonces, con la entrada de Prestianni y el aumento del ritmo de los ataques argentinos en el campo del rival, ya que el extremo asumió la responsabilidad de liderar a su equipo desde el primer instante de su participación.

Prestianni se impuso en el desarrollo del juego y siguió generando ocasiones sin descanso, hasta que consiguió devolver la emoción al enfrentamiento en el minuto 72.

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Esto llegó después de que condujera un ataque por la banda izquierda y cediera un balón a Julián Álvarez, que culminó la jugada con maestría con el interior del pie, recortando distancias y devolviendo la esperanza a la selección argentina.

Pero el empuje de la selección de Argentina decayó durante los últimos minutos, tras reducirse su ritmo ofensivo, mientras que la selección de Uruguay logró presionar con fuerza y recuperar su fiereza gracias a los jugadores suplentes que participaron durante la segunda parte.

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Fernández apenas tuvo que afrontar pruebas reales en los últimos minutos, de modo que la selección de Uruguay se llevó una victoria importante que respalda su regreso al buen camino.