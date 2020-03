La Asociación Paraguaya de Fútbol suspende su torneo hasta el 24 de marzo

Cuando faltaban pocas horas para el inicio de la Fecha 9, la federación guaraní tomó la decisión de parar el campeonato, por el coronavirus.

La jornada del viernes inició con una ratificación de la APF sobre la continuidad del torneo Apertura, con partidos a puertas cerradas.

Las reacciones no tardaron en llegar de parte de aficionados y jugadores, cuestionando la postura que se contrapone a lo decidido por otras entidades deportivas y gubernamentales que han cesado sus actividades para intentar frenar la circulación del coronavirus.

El artículo sigue a continuación

“¿Porqué no se suspende como en todos los países?. No se pierde nada porque no se juegue dos fechas. Lo más lindo del fútbol es jugar público y de paso pensar un poco en protagonistas”, se quejó el mediocampista Jorge Mendoza cuando la APF, más temprano, anunciada que se jugaban los partidos.

Más equipos

Pero al hacerse más fuerte los reclamos, cerca del mediodía apareció el comunicado por el que se daba a conocer la suspensión de todos los partidos de División de Honor y Reserva, hasta el 24 de marzo.