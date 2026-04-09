La Asociación de Clubes Profesionales de Egipto ha sancionado a Mohamed El Shenawy, portero del Al Ahly, por agredir al árbitro Mahmoud Wafa durante el partido contra el Ceramica Cleopatra.
El Al Ahly empató 1-1 con el Ceramica Cleopatra en la primera jornada de la fase final de la Liga Egipcia de Primera División.
Aunque no jugó en el partido contra Cerámica Cleopatra, el portero se enfrentó al árbitro al final del encuentro por no señalar un penalti a favor del “Gigante Rojo”.
La Asociación de Clubes, mediante su sitio web oficial, informó la sanción: multa de 2500 libras por doble amonestación y suspensión de cuatro partidos.
Además, se le impusieron 50 000 libras por agredir al árbitro Mahmoud Wafa.
Además, Walid Salah El Din, director deportivo del Al Ahly, fue suspendido un partido y multado con 5.000 libras.
Además, el Al Ahly fue multado con 20 000 libras por el uso indebido de la tecnología de vídeo por parte de su cuerpo técnico.
