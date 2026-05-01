La AS Roma ficha definitivamente a Donyell Malen, procedente del Aston Villa, por la suma acordada de varios millones

Según Voetbal International, la AS Roma ejercerá la opción de compra de Donyell Malen. El holandés llegó en invierno y ha brillado en la Serie A, así que la decisión no sorprende. El club aún debe oficializarlo.

El Villa, donde no era titular, lo cedió en enero. Llegó a Roma, donde el técnico Gian Piero Gasperini no estaba satisfecho con Artem Dovbyk y Evan Ferguson.

El acuerdo de cesión incluía una opción de compra de 25 millones de euros que se activará si Malen disputa al menos el 50 % de los partidos y la Roma se clasifica para la Champions o la Europa League.

Aunque lucha con Juventus y Como por el último billete a la Champions, el club no ha querido esperar y ya ha decidido ejercerla. Con Malen en sus filas los próximos años, la Roma aspira a acercarse más a la cima.

Desde su llegada al Stadio Olimpico ha demostrado su olfato goleador: 12 goles y 2 asistencias en solo 16 partidos.

Con once goles, lucha por el título de máximo anotador, solo superado por los dieciséis de Lautaro Martínez.



