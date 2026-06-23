«La araña» teje su red... y convierte el glorioso día de Messi en una noticia secundaria

Cuando todo apuntaba a que el foco estaría sobre Lionel Messi tras superar al legendario alemán Miroslav Klose y convertirse en el máximo goleador de la historia del Mundial, Julian Álvarez acaparó la atención con una sorpresiva declaración en la que anunció su deseo de abandonar el Atlético de Madrid, decisión que eclipsó el logro histórico de la estrella argentina.

Tras la victoria de Argentina ante Austria, concedió su primera entrevista a ESPN, titular de los derechos de retransmisión, y afirmó: «Lo mejor para todos es buscar otro equipo». Palabras claras y contundentes que revelaron su deseo de marcharse, pese a ser suplente y no estar en el foco.

Un mensaje contundente.

Era la primera vez que “la Araña” hablaba desde que su nombre entró en el mercado: primero se le vinculó con el Barcelona y luego con el Real Madrid, que ofreció 150 millones de euros por él, promesa electoral de Florentino Pérez que el Atlético rechazó.

Aunque se esperaba su mensaje, la contundencia y el momento elegido sorprendieron al fútbol mundial, ya que el foco debía estar en Messi y su logro histórico.

Messi brillaba en la cancha, mientras Álvarez se quedaba fuera de ella.

En la zona mixta del estadio de Dallas todas las miradas estaban puestas en Messi, Sin embargo, la frase con la que Álvarez desafió al Atlético se propagó rápido entre los periodistas y acaparó portadas en España, Argentina e Inglaterra, donde su nombre se vinculó al Arsenal, eclipsando el entusiasmo por la actuación de Messi.

Rompió las reglas no escritas.

En la selección argentina existen normas no escritas: cuando no es el momento de mostrar tus cartas, mejor ocultarlas, sobre todo si eso eclipsar a Messi y más aún si se trata de un bombazo en el mercado de fichajes durante el Mundial.

Álvarez las ignoró, así que Messi brilló en la cancha y “la Araña” fuera de ella: un suplente le quitó protagonismo al mejor jugador de la historia en su día de gloria.