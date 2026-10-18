La apuesta del Barcelona avergüenza a las estrellas del Real Madrid: Mbappé, el único superviviente

El gran nivel que está mostrando Gabriel Jesus con el Barcelona ha confirmado el acierto de la decisión de ficharlo, después de que el delantero brasileño haya sabido aprovechar las oportunidades que ha tenido, hasta superar en goles a Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, en LaLiga. De los jugadores del conjunto blanco, solo Kylian Mbappé está por delante de él.

Según el diario español "Sport", Deco logró cerrar el fichaje de Gabriel Jesus, que llegó al Barcelona en los últimos instantes del mercado de verano, en una operación rápida que sorprendió a muchos, antes de que el propio jugador sorprendiera a todos con su magnífico rendimiento con la camiseta del conjunto catalán.

El ex delantero del Arsenal ha ofrecido actuaciones destacadas en sus primeros partidos con la camiseta del Barcelona, aprovechando cada minuto que le ha concedido el técnico Hansi Flick. Jesus llegó para ser el recambio de Raphinha y dar a su compatriota la oportunidad de tomar aire cuando fuera necesario, pero aprovechó la lesión de este último para dar un paso adelante y demostrar su capacidad de aportar al equipo.

Muchos dudaron de la capacidad del delantero brasileño para recuperar su nivel, debido a las graves lesiones que sufrió en el pasado, además del descenso de su promedio goleador en las últimas temporadas, pero en cuanto se puso la camiseta del Barcelona empezó a marcar goles de forma llamativa.

Y en medio del arranque de récord del Barcelona, que ha marcado 39 goles en las nueve primeras jornadas, Jesus busca por su parte contribuir a esa abundancia goleadora, después de haber anotado hasta ahora tres goles en LaLiga.

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Un gol cada 59 minutos

Los llamativos números de Gabriel Jesus reflejan hasta qué punto encaja con el estilo del técnico alemán Hansi Flick, ya que el delantero brasileño marca un gol cada 59 minutos.

En los siete partidos que ha disputado desde el inicio de la presente temporada, Jesus ha celebrado con su conocido gesto, en el que simula hacer una llamada telefónica, en cuatro ocasiones, tras marcar tres goles en LaLiga y otro en su primera aparición con el Barcelona en la Liga de Campeones frente al Feyenoord.

Jesus renovó su brillantez ante el Real Betis, aprovechando la oportunidad de ser titular que le dio Flick, ya que estuvo 79 minutos sobre el césped y marcó el tercer gol del conjunto catalán tras una magnífica asistencia de Lamine Yamal.

El delantero brasileño estuvo cerca de anotar un segundo gol en el partido, de no haber sido por la anulación de otro tanto que llegó también tras un gran pase del jugador con el dorsal número 10.

Superar a Vinicius

El periodista Fran González, en Radio Marca, elogió el nivel que está mostrando el delantero brasileño: "Creo que los números de Gabriel Jesus ya van en serio, y no estoy bromeando. Ha marcado más goles en la liga que Vinicius. Y el único jugador del Real Madrid que ha marcado más goles que él es Mbappé, con siete goles".

Y añadió: "La temporada pasada y la anterior, Jesus marcó tres goles en la Premier League con el Arsenal, y ya ha marcado tres goles con el Barcelona. Estamos hablando de un gran éxito y de un buen fichaje".

Flick: Dará un nivel mucho mejor

Hansi Flick también quiso elogiar a Gabriel Jesus tras el enfrentamiento del Barcelona contra el Galatasaray en la Liga de Campeones: "Gabriel es un jugador de primer nivel, y dará un rendimiento mucho mejor del que ofrece ahora. Estoy contento con lo que está haciendo, pero creo que tiene un potencial mucho mayor, y lo demostrará en las próximas semanas y meses".

El delantero brasileño solo necesitó cuatro días para responder sobre el campo a las declaraciones de su entrenador, al continuar con su gran momento.



