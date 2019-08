La apuesta de Zidane por Gareth Bale fue ganadora en Balaídos

El técnico recurrió al galés para sustituir al lesionado Hazard a pesar de que hace sólo unos días estuvo a punto de dejar el club y asistió en el 0-1

El debutó este sábado en y arrancó la temporada 2019-2020 de la mejor forma posible venciendo al Celta de Vigo por 1-3 en Balaídos. A falta del lesionado Hazard y de que los otros fichajes sumen más rodaje, Zidane tiró de su vieja guardia e incluso dio una oportunidad como titular a Gareth Bale y el galés la aprovechó.

De hecho, el preparador francés no alineó en este primer once de la temporada a ninguno de los fichajes que ha realizado el club este verano pero algunos de los jugadores que no brillaron en absoluto el año pasado como Kroos, autor del 0-2, y el propio ex del se echaron el equipo a la espalda.

Bale asistió en el 0-1 que anotó Benzema en la primera parte y fue el jugador que más remató a puerta con 2 disparos, los mismos que Benzema. Además se supo aplicar en defensa con 3 entradas y en el pases, sólo dio 22 pero con un 87% de acierto en los mismos.

El Real Madrid, líder y por delante del Barcelona 356 días después

Tras el encuentro, Zidane valoró positivamente su actuación: "Bien, como todos. Estoy contento por su partido. Los que entraron también lo hicieron bien. Vinicius y Bale defendieron en la línea. Luego metimos frescura con Lucas e Isco, y lo hicieron bien también".