Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Tom Bischof ha demostrado esta temporada que es un recambio fiable para Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic en el Bayern de Múnich. ¿O incluso algo más?

Hace tiempo que se sabe que Tom Bischof tiene una gran visión de pase y una excelente técnica de disparo. Ahora, el jugador de 21 años también ha demostrado por primera vez su carácter combativo en el mayor de los escenarios. Y precisamente contra el Atlético de Madrid, al que Thomas Müller definió en su día con una frase memorable como «los mayores gamberros del fútbol europeo».

En la victoria por 2-0 del Bayern de Múnich ante el Atlético el martes, Bischof entró en el once titular de forma algo sorprendente en lugar de Aleksandar Pavlovic, que arrastraba unas ligeras molestias. Junto a Joshua Kimmich, firmó una actuación de una madurez impresionante en líneas generales.

Bischof mostró su habitual seguridad con el balón y, además, un disparo suyo desde lejos que fue bloqueado dio inicio a la jugada del gol con el que Lennart Karl abrió el marcador. Pero lo que más destacó fue su trabajo sin balón. Según el portal de estadísticas WhoScored , Bischof completó seis entradas con éxito y estableció así un récord en la presente temporada de la Liga de Campeones. Varias de sus recuperaciones dieron paso a buenas jugadas de ataque. Su porcentaje de duelos ganados, del 78 %, también fue muy alto.

Anuncios Anuncios

La actuación de Bischof en Madrid fue, hasta ahora, el punto culminante de su notable evolución en el Bayern de Múnich. Ya se ha consolidado como una alternativa fiable a Kimmich y Pavlovic, los dos mediocentros titulares sobre el papel. Puede que Bischof incluso entre ahora en la lucha por un puesto fijo en el centro del campo. Con ello, también está dando resultado la apuesta de la dirección deportiva encabezada por Max Eberl.

Related Topics

Próximos partidos M05 Bundesliga 09:30 FCB Ver

Tom Bischof asumió en el Bayern de Múnich el papel de Leon Goretzka

Bischof llegó a Múnich en 2025 procedente del TSG Hoffenheim, sin coste de traspaso. En su primera temporada se consolidó como un jugador versátil de la plantilla. En lugar de jugar en su posición predilecta, el centro del campo, actuó principalmente en los laterales defensivos. De sus 1655 minutos de juego, solo disputó 271 en el centro, donde Leon Goretzka ejercía de primer recambio de Kimmich y Pavlovic.

Goretzka dejó el Bayern de Múnich en verano sin coste de traspaso. En vez de fichar a un sustituto, como pedían algunas voces, los dirigentes confiaron en Bischof e incluso le entregaron el dorsal 8 que llevaba Goretzka, un pequeño símbolo de su nuevo estatus. «Tenemos grandes esperanzas y mucha confianza en él. Estoy convencido de que está preparado y de que se adaptará bien a ese papel», dijo el director deportivo Christoph Freund. «Tom está listo para dar el siguiente paso en el Bayern de Múnich».

Anuncios

Como el exseleccionador alemán Julian Nagelsmann no lo había convocado para el Mundial, Bischof fue el único futbolista consolidado y en forma presente en el inicio oficial de los entrenamientos. Su pretemporada fue, en consecuencia, muy positiva, y salió de ella como uno de los grandes beneficiados.

IMAGO

Tras el empate ante el Arsenal, Steven Gerrard elogió a Bischof y Pavlovic

A diferencia de la temporada pasada, Bischof ha jugado exclusivamente en el centro del campo desde verano. Ha sido titular en esa posición en siete de los 15 partidos oficiales disputados hasta ahora. Los problemas físicos de Kimmich y Pavlovic han hecho que sus minutos aumenten rápidamente en las últimas semanas: ha sido titular en cuatro de los últimos cinco encuentros.

Anuncios

Bischof ya había demostrado que puede rendir al máximo nivel en la Liga de Campeones, en el 2-2 ante el FC Arsenal, finalista de la temporada pasada, hace dos semanas. Entonces entró en el once titular por Kimmich, ausente por el fallecimiento de su padre. Junto a Pavlovic, Bischof pasó más desapercibido en líneas generales que ahora ante el Atlético, pero aun así ambos acapararon titulares.

Steven Gerrard, uno de los mejores centrocampistas de este milenio, los elogió en su papel de analista televisivo: «Los dos me han impresionado mucho esta noche. En un partido de esta importancia han jugado de forma sobresaliente».

Anuncios

Kimmich, Pavlovic y Bischof también compiten en la selección alemana

Con un calendario tan apretado, Kimmich, Pavlovic y Bischof tendrán muchos minutos esta temporada. Pero será interesante ver quién tiene preferencia en los próximos partidos importantes. Pavlovic sigue arrastrando algunas molestias. Según el entrenador interino Aaron Danks, habrá que «ver cómo evoluciona día a día», por lo que Kimmich y Bischof podrían volver a ser titulares el sábado (15:30 horas) ante el FSV Mainz 05.

Después, la competencia entre los tres continuará con otra camiseta. Los tres forman parte de la selección alemana y también allí se disputan los minutos. En el último parón internacional, el capitán Kimmich decepcionó inicialmente, antes de que Pavlovic y Bischof destacaran tras la rotación prevista en la convocatoria. A diferencia de lo que ocurre en el Bayern de Múnich, en el sistema 4-3-3 de Jürgen Klopp podrían, en teoría, jugar incluso juntos, pero entonces no habría sitio para Florian Wirtz y Felix Nmecha.