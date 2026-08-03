La aparición del portugués Samu Costa en la concentración del Al-Nassr saudí en Portugal ha suscitado numerosos interrogantes sobre el desenlace de la crisis financiera que ha rodeado al club durante las últimas semanas, después de que se difundieran informaciones sobre la existencia de restricciones que le impedían cerrar nuevos fichajes pese a haber obtenido el certificado de solvencia financiera.

Durante el período pasado, la directiva del Al-Nassr intensificó sus gestiones para encontrar soluciones a la crisis, en un intento por levantar las restricciones y preparar el terreno para reforzar al equipo antes del arranque de la nueva temporada, especialmente ante la necesidad del entrenador australiano Ange Postecoglou de reforzar el centro del campo.

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El periodista italiano Fabrizio Romano confirmó que el Al-Nassr logró cerrar el fichaje del centrocampista portugués Samu Costa procedente del Real Mallorca español, poniendo fin a las especulaciones que habían acompañado la situación del club en el mercado de fichajes.

Asimismo, el comunicador Ali Al-Anzi publicó un vídeo que documenta la llegada de Samu Costa a Portugal, como paso previo a su incorporación a la concentración del Al-Nassr, en un movimiento que confirma que el fichaje ha entrado en sus fases finales y que solo resta el anuncio oficial.

La llegada del jugador representa un mensaje positivo para la afición del Al-Nassr, ya que indica que la directiva ha logrado superar buena parte de los obstáculos que entorpecieron sus gestiones en el mercado, para iniciar una nueva etapa dirigida a completar las necesidades del equipo antes del pistoletazo de salida de la temporada.