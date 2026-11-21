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Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, admitió que su equipo atraviesa un momento complicado tras el empate ante el Fulham en la Premier League este sábado, un nuevo resultado que alarga su racha de tropiezos y mantiene los interrogantes sobre su capacidad para recuperar la estabilidad en las próximas jornadas.

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El City siguió dejándose puntos por cuarto partido consecutivo, aunque esta vez logró sumar uno, después de no haber conseguido ninguna victoria en los tres encuentros anteriores.

El equipo alcanzó los 22 puntos en 11 partidos y ocupa la tercera posición, por diferencia de goles, por detrás del Brighton & Hove Albion, que visita al Hull City mañana domingo.

El Manchester City se encuentra a 5 puntos del Arsenal, líder de la clasificación, en un momento en el que los próximos partidos cobran cada vez más importancia para un equipo que no puede permitirse el lujo de dejar escapar más puntos si quiere seguir peleando por el liderato de la liga.

El empate ante el Fulham llega al inicio de una semana repleta de duelos exigentes, que obliga a los jugadores a recuperar la concentración con rapidez.

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En declaraciones a TNT Sports, Maresca reconoció la complicada situación que atraviesa el equipo y señaló que encajar un gol tempranero afectó al estado mental de los jugadores y les generó ansiedad, algo que se reflejó en su rendimiento durante el partido.

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«Estamos pasando por un momento difícil por los resultados. Encajamos pronto, la ansiedad se apoderó de los jugadores, pero lo que podemos hacer es intentar recuperarnos y afrontar un partido importante el martes», afirmó el técnico italiano.

Maresca explicó que el rendimiento del Manchester City mejoró en la segunda parte después de introducir algunos cambios en el planteamiento, y subrayó que su equipo presionó más e intentó llegar mejor a la portería rival, aunque no logró convertir las ocasiones generadas en los goles suficientes para decidir el encuentro.

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«Fuimos mejores en la segunda parte tras cambiar algunas cosas y presionamos con fuerza, pero lo que sucede al final forma parte del proceso de construcción», añadió.

El entrenador italiano insistió en la necesidad de tomar mejores decisiones en el campo y de aprovechar de forma más eficaz las oportunidades, y consideró que el equipo tiene capacidad para generar ocasiones, pero necesita traducir esa superioridad en goles.

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«Necesitamos tomar mejores decisiones, pero estamos creando ocasiones y espero que las aprovechemos y marquemos más goles», declaró.

Por otro lado, el problema de los goles encajados se perfila como uno de los principales desafíos que el cuerpo técnico deberá afrontar.

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Las cifras evidencian que el Manchester City sigue sufriendo en defensa, ya que no ha logrado dejar la portería a cero por noveno partido consecutivo en todas las competiciones, lo que llevó a Maresca a insistir en la necesidad de encontrar soluciones a los goles encajados, especialmente en los primeros minutos de los partidos.

El equipo se prepara para recibir al Napoli el martes en la Champions League, antes de visitar al Arsenal el domingo 29 de noviembre, en un duelo muy esperado que podría suponer una prueba importante de su capacidad para superar la crisis y volver a la senda de la victoria.