Inesperadamente, el Borussia Dortmund se encuentra bajo presión poco antes del cierre del mercado de fichajes. La larga baja del nuevo fichaje Giannis Konstantelias (rotura del ligamento cruzado) abre de repente un hueco en la plantilla del BVB. La pregunta es cómo reaccionarán los de Westfalia. En el BVB podría existir la tentación de recurrir a una solución aparentemente obvia, que además todavía podría ser fichada más adelante. Su nombre es: Jadon Sancho.

El inglés, que ya jugó en dos etapas en el BVB, se encuentra actualmente sin equipo. Es decir, llegaría libre y conoce Dortmund. Pero, sobre todo, sería una cosa: un nombre que despierta emociones. Y ahí reside precisamente el problema.

El director general Carsten Cramer dijo este domingo en Sky90 que pocos nombres generarían tanta expectación en el BVB como Sancho. Puede que sea cierto si se echa un vistazo rápido a las redes sociales. Sin embargo, desde un punto de vista puramente deportivo, no se explica el entusiasmo por un futbolista que ya tiene 26 años. Por eso, el BVB no debería traer de vuelta a Sancho precisamente ahora. No a pesar de su pasado, sino por su presente.

Getty Images

¿Cuánto recibió en su día el BVB por Jadon Sancho?

Desde su salida de Dortmund rumbo al Manchester United en 2021 por 85 millones de euros, Sancho persigue sin éxito aquella etapa brillante que vivió en su día en el BVB. También dice mucho, a día de hoy, que el internacional en 23 ocasiones haya caído en la condición de agente libre y que ningún club con aspiraciones comparables a las del BVB parezca interesado en él.

Los últimos cinco años cuentan una historia estadísticamente bastante clara. En ese periodo, Sancho suma 184 partidos oficiales, con 21 goles y 22 asistencias. Jugó de media menos de una hora por partido y necesitó casi 250 minutos para participar en un gol.

No se trata de una foto fija, sino de un patrón que se mantiene desde hace años. Sancho electrizó a Dortmund sin ninguna duda entre 2017 y 2021. Pero ese jugador ya no lo es.

Getty Images

Jadon Sancho lleva años persiguiendo en vano su mejor versión

Tampoco basta con remitirse a su cesión de medio año al BVB en el invierno de 2024. También entonces el problema era la falta de constancia de Sancho, aunque dejó destellos de brillantez de forma puntual tanto en la Champions League como en la Bundesliga. Esas pocas buenas actuaciones permanecen en la memoria porque sobresalieron, pero no porque fueran el nivel habitual de Sancho.

De unos cuantos partidos mejores no se puede extraer una planificación de plantilla fiable. Pero de eso se trata ahora en el BVB. Tras la baja de Konstantelias, el Borussia necesita velocidad, dinamismo y profundidad y, por tanto, un jugador que lleve esas cualidades al campo con regularidad. Como se habría esperado del griego, que había empezado con fuerza.

Sin embargo, Sancho no logró nada de eso últimamente ni en el Manchester United, ni en Dortmund ni en sus dos cesiones posteriores al Chelsea y al Aston Villa. Fichar a un jugador que lleva varios años persiguiendo en vano el nivel más alto que una vez tuvo no sería una consecuencia lógica de la lesión de Konstantelias, sino una apuesta por un pasado ya muy lejano.

Getty Images

Repetir con Jadon Sancho: ¿qué jugadores ha recuperado hasta ahora el BVB?

Sobre todo, un fichaje de Sancho iría totalmente en contra del camino anti-olor a establo que el "nuevo BVB" (Cramer) ha tomado últimamente bajo la dirección deportiva de Ole Book. Dortmund se ha separado voluntariamente de jugadores como Niklas Süle o Julian Brandt, cuyas prestaciones no fueron lo bastante constantes durante un largo periodo. Recuperar ahora a un Sancho en quien ocurre exactamente lo mismo tiene tan poco sentido como las operaciones retorno de años anteriores, a veces fracasadas de forma lamentable y después a menudo romantizadas, de jugadores como Mario Götze, Shinji Kagawa o Nuri Sahin.

Tampoco basta el argumento de que Sancho, por sus cualidades potencialmente sobresalientes, todavía puede marcar diferencias. Sí, probablemente Sancho aún puede decidir partidos en los días muy buenos. Pero lo decisivo no es si un futbolista posee en términos generales una capacidad extraordinaria, sino con qué frecuencia puede sacarla.

Los anhelos por Sancho de algunos aficionados del BVB no son, naturalmente, del todo incomprensibles. Pero son irracionales, porque no se centran en su capacidad actual de rendimiento. Dortmund no puede dejarse guiar por un nombre al pensar en un sustituto para Konstantelias solo porque ese nombre tenga un pasado especial. El mayor precio que pagaría el BVB por el fichaje de un Sancho libre sería contradecir su propia estrategia de plantilla.

BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund