La alineación oficial: Yamal se mide a Cristiano en el España-Portugal

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha anunciado la alineación de «La Roja» para el partido de hoy contra Portugal en Dallas, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.
Lamine Yamal lidera el ataque, acompañado por Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.
La alineación completa es la siguiente:
Portero: Simón.
Defensa: Boro, Kobarsi, Laporte, Cocoria.
Mediocampo: Pedri, Rodri, Olmo.
Delantera: Yamal, Baena, Oyarzabal.
Por su parte, Cristiano Ronaldo liderará el ataque de Portugal ante España, secundado por Bruno Fernandes, João Félix y Pedro Neto.
Así alineará Portugal, según Roberto Martínez:
Portero: Costa.
Defensa: Cancelo, Díaz, Vega, Méndez.
Centrocampistas: João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes.
Delantero: João Félix, Neto y Cristiano Ronaldo.
El ganador se medirá en cuartos al vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bélgica.