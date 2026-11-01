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FBL-EUR-C1-REAL MADRID-LEIPZIGAFP
Hussein Hamdy
Traducido por

La alineación oficial: Mbappé y Güler lideran el ataque del Real Madrid ante el Racing

K. Mbappe
A. Guler
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
Francia
Turquía
España

Primera prueba tras el Clásico

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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la alineación de su equipo para enfrentarse al Racing, este domingo, en la jornada 11 de LaLiga.

Mourinho apostó por un cuarteto ofensivo formado por: Jude Bellingham, Yan Diomande, Arda Güler y Kylian Mbappé.

El Real Madrid ocupa la tercera posición en la liga española con 24 puntos, a 6 puntos del Barcelona, líder de la clasificación.

El partido de hoy será la primera aparición del conjunto blanco tras la victoria sobre el Barcelona en el Clásico por 2-1, el pasado domingo.

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La alineación completa del Real Madrid frente al Racing quedó de la siguiente manera:

Portería: Courtois.

Defensa: Arnold, Konaté, Huijsen y Cucurella.

Centro del campo: Tchouaméni, Bernardo y Bellingham.

Delantera: Yan Diomande, Kylian Mbappé y Arda Güler.

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