Luis de la Fuente, seleccionador español, ha anunciado la alineación para la semifinal del Mundial contra Francia este martes.

Lamine Yamal lidera el tridente ofensivo junto a Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

De la Fuente mantiene a Fabián Ruiz como titular por segundo partido, tras sorprender con él ante Bélgica, mientras Pedri espera en el banquillo.

La alineación completa de España es:

Portero: Unai Simón

Defensa: Marc Cucurella, Pedro Porro, Pau Kubarsi, Aymeric Laporte

Centrocampistas: Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo

Delanteros: Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal

Por su parte, el once de Francia, anunciado por Didier Deschamps, mantuvo a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Mikel Olise.

El once francés fue el siguiente:

Portero: Mike Maignan

Defensa: William Saliba, Lucas Deny, Jules Koundé, Dayot Upamecano

Centrocampistas: Rabiot, Tchouaméni, Barcola, Olise, Dembélé

Delantero: Kylian Mbappé