Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

Traducido por

La alineación oficial confirma la sorpresa de España y la aplastante victoria de Francia

Francia vs España
Francia
España
World Cup
Francia
España

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha anunciado la alineación para la semifinal del Mundial contra Francia este martes.

Lamine Yamal lidera el tridente ofensivo junto a Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

De la Fuente mantiene a Fabián Ruiz como titular por segundo partido, tras sorprender con él ante Bélgica, mientras Pedri espera en el banquillo.

La alineación completa de España es:

Portero: Unai Simón

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
España crest
España
ESP

Defensa: Marc Cucurella, Pedro Porro, Pau Kubarsi, Aymeric Laporte

Centrocampistas: Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo

Delanteros: Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal

Por su parte, el once de Francia, anunciado por Didier Deschamps, mantuvo a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Mikel Olise.

El once francés fue el siguiente:

Portero: Mike Maignan

Defensa: William Saliba, Lucas Deny, Jules Koundé, Dayot Upamecano

Centrocampistas: Rabiot, Tchouaméni, Barcola, Olise, Dembélé

Delantero: Kylian Mbappé

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google