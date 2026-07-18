La alineación de Argentina para la final: se perfila el ataque... y hay una incógnita en el centro del campo

Lionel Scaloni reveló detalles de la alineación titular de Argentina antes de la final del Mundial 2026 contra España. Lo hizo durante los 15 minutos abiertos a la prensa en Nueva Jersey este sábado.

Durante la sesión, Scaloni entregó las camisetas de entrenamiento a 12 jugadores, mientras los porteros trabajaban aparte.

La defensa la integraron Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

En la delantera, Lionel Messi y Julián Álvarez usaron las camisetas de entrenamiento, lo que confirma su titularidad ante España, según La Nación.

En el mediocampo participaron Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Giovanni Lo Celso.

El último lugar en el once se disputará entre De Paul, Simeone y Lo Celso, mientras que el resto de la alineación ya estaría definido.

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