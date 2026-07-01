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Loai Mohamed

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La alegría se descontroló... Tres muertos en las celebraciones de México por su histórica clasificación

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México venció a Ecuador y avanzó a octavos.

Las autoridades capitalinas informaron este miércoles de la muerte por asfixia de tres personas durante las celebraciones por la victoria 2-0 de México sobre Ecuador en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, resultado que clasificó al anfitrión a octavos.

Fue la primera victoria mexicana en eliminatorias desde 1986 y avanzó a octavos, donde enfrentará al ganador de Inglaterra vs. República Democrática del Congo.

Según el diario español «Marca», el Centro de Mando del Sector Sanitario capitalino identificó a las víctimas: dos mujeres de 48 y 19 años y un hombre de 44, todos fallecidos por asfixia pese a los intentos de reanimación.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se contactó a las familias para ofrecer apoyo.

El primer incidente ocurrió en el cruce de Hamburgo y Lancaster, barrio de Juárez, donde se hallaron a dos personas inconscientes. Llegaron equipos de emergencia con médicos, bomberos, Protección Civil y policías, quienes realizaron reanimación cardiopulmonar antes de llevarlos al hospital.

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A pesar de la atención médica y los intentos de reanimación avanzada, los médicos confirmaron su muerte por asfixia. Sus familias las identificaron.

En un hecho separado, hallaron a una mujer de 48 años inconsciente en la calle Berna, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Recibió maniobras de reanimación y fue llevada al hospital, pero murió; el informe médico confirmó asfixia como causa.

El Gobierno de la Ciudad de México lamentó los decesos y ofreció su apoyo a las familias.

Clara Brugada declaró: «Con gran pesar, transmito mi más sincero pésame a las familias de las víctimas y a sus seres queridos. Renovamos nuestro llamamiento a todos para que celebren siempre con responsabilidad, precaución y espíritu de solidaridad».

El Gobierno capitalino estimó que un millón de personas se reunieron el martes cerca del Ángel de la Independencia para celebrar la victoria de México sobre Ecuador y su pase a octavos del Mundial 2026.

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