La alegría del Betis se llama Europa League

Análisis de la temporada del equipo de Manuel Pellegrini, luego del triunfo frente al Celta.

He de confesarles que he tardado en escribir este artículo el mismo tiempo que me dura el café ‘templao’ que me pone mi amigo Manolo en el Bar Santos. Y es que cuando toca escribir de alegrías la cosa se torna mucho más fluida, más amena y agradable, y no hay que medir nada porque no hay barreras ninguna. Todo esto es tan verdad como verdad es que hay quienes no lo crean así, que haberlos haylos. Pero un Betis en Europa beneficia a todo al que le roce el mundo del fútbol, y en especial al propio Betis. Ayer hablábamos de esas carambolas diabólicas que tristemente se han asomado por Heliópolis en algunas ocasiones y la primera parte de los verdiblancos empezaban a dibujar esos fantasmas. Pero rápidamente se soluciona el asunto en el descanso de la mano de esa pequeña dosis de competitividad que sabe inculcar Manuel Pellegrini. Un ingeniero que ha sabido estructurar el camino torcido con el que comenzó su equipo. Algunos, incluso hasta desde dentro del propio club, argumentan que si hubiera habido público en las gradas no hubiera llegado a Navidades. Pero al Betis ya le tocaba tener la figura de ese ingeniero que si se pone hasta es capaz de colocar el nuevo marcador él solo. Acierto en su fichaje por parte de Haro y Catalán. Rotundo. Incluso ambos han captado a la perfección el mensaje que el chileno quería transmitir y lo han hecho suyo. Con calma, cautela y exigencia hasta el último instante.

El artículo sigue a continuación

Y es que cuando los planes salen bien las cosas se ven desde otra perspectiva. La crítica se canaliza de otra manera, en beneficio del éxito, e incluso invitas a tu mesa a aquellos con los que tenías algunos dimes y diretes. Cosa positiva, buena y saludable. Un ejercicio que se aplaude siempre cuando es en pos de una normalidad que debe ser el pan nuestro de cada día.

El bético está feliz. Y buscará ilusionado más información durante este verano sobre los posibles fichajes para conformar una plantilla europea. Y escuchará más la radio. Y ese programa que ha iniciado Joaquín junto con Fernando Romai, que tan bien estará dirigido por mi amigo Rafa Posadas, pues tendrá el doble de éxito que ya iba a tener. Porque el Betis está en Europa, y no hay que darle más vuelta a nada. Ésto se mide por el valor que le da la pelotilla entrando en la portería. Pero el tiempo de felicidad en el mundo del fútbol, para un dirigente en especial, es muy poco. Como ya afirmó Pellegrini en la rueda de prensa previa al Celta, el lunes hay que ponerse a trabajar para la confección del plantel 2021/2022. Hoy toca disfrutar, disfrutar muchísimo, claro que sí, faltaría más. Pero el lunes toca volver al trabajo, con mucha ilusión y alegría, pero al trabajo. Pero además yo me pregunto, ¿hay algo más bonito que afrontar un reto europeo? Es que para mí la respuesta está muy clara: la alegría se llama Europa.

Manolo Nieto