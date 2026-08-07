El club turco Trabzonspor atraviesa uno de sus periodos más delicados y contradictorios a la vez, entre la sala de rehabilitación y la mesa de negociaciones, donde el equipo se encuentra obligado a lidiar con un duro golpe de forma temprana, antes del arranque de la temporada, tras la lesión de uno de sus jóvenes elementos más destacados, en un momento en el que celebra el más caro de sus fichajes.

El club turco Trabzonspor anunció que su jugador Tim Jabol Folcarelli se sometió a una operación quirúrgica exitosa en la rodilla, tras la cual estará ausente de los terrenos de juego durante un tiempo, en un momento en el que las miradas de la afición futbolística turca y mundial se dirigen hacia un fichaje sonado protagonizado por la estrella egipcia Mohamed Salah.

El jefe del cuerpo médico del club, el profesor doctor Ahmet Bal, emitió un comunicado oficial sobre el estado de salud del jugador, en el que aclaró que Folcarelli sufrió una lesión durante uno de los partidos amistosos del equipo de preparación para la nueva temporada, tras la cual sintió una inflamación y un dolor agudo en su rodilla derecha.

Y añadió Bal: "Los exámenes médicos minuciosos y la resonancia magnética a los que se sometió el jugador revelaron una lesión en el menisco lateral de la rodilla, que requirió una intervención quirúrgica inmediata".

El jefe del consejo médico afirmó que la operación realizada por el doctor Mustafa Cengün en el hospital Acıbadem Fulya, el hospital patrocinador del club, culminó con pleno éxito, ya que se extirpó por artroscopia la parte lesionada del menisco.

El comunicado concluyó señalando que el cuerpo médico del equipo comenzará de inmediato a ejecutar un programa de rehabilitación intensivo para el jugador con el fin de prepararlo para su regreso a los entrenamientos colectivos lo antes posible.

La lesión de Folcarelli llega en un momento delicado en el que el fútbol turco vive una situación sin precedentes, tras el traspaso de la estrella egipcia Mohamed Salah a las filas del Trabzonspor, en un movimiento capaz de elevar el valor comercial y técnico de la competición, en un contexto en el que el club busca recuperar sus glorias.