Informes de prensa alemanes han revelado la separación de Manuel Neuer, portero del Bayern de Múnich, de su esposa Anika Neuer, poco tiempo después del nacimiento de su segundo hijo, en un giro sorpresivo que llega pocos meses después de que ambos celebraran la llegada del recién nacido, en medio del hermetismo de ambas partes sobre los detalles de la separación.
El diario alemán “Bild” informó de que el capitán del Bayern Múnich se ha separado de su esposa, de 26 años, pese a que la familia había vivido un acontecimiento feliz a finales del pasado agosto, con el nacimiento de su segundo hijo, que se unió a su hermano mayor, Luca, de dos años.
El periódico trató de obtener algún comentario de Neuer sobre la separación, pero este se negó a hacer declaraciones, mientras que su asesor de comunicación aclaró que el guardameta alemán prefiere no hablar de su vida privada y familiar.
Hasta el momento, Anika no ha realizado ningún comentario sobre lo publicado por el diario.
La separación llega cerca de un año y medio después de la lujosa boda que la pareja celebró en julio de 2025 en la región del Tirol del Sur, cuyos festejos se prolongaron durante varios días e incluyeron encuentros a orillas del lago de Caldaro, una ceremonia romántica, conciertos y baile, además de una celebración de clausura junto a la piscina.
Neuer y Anika habían contraído matrimonio civil en noviembre de 2023, en una ceremonia reducida celebrada en el ayuntamiento de Tegernsee, lejos de los focos, antes de que el público conociera su enlace tras cambiar Anika su apellido en su cuenta de “Instagram”, de Bissel a Neuer.
La separación no supone la primera experiencia sentimental que atraviesa el guardameta del Bayern Múnich, pues ya puso fin a su relación con Kathrin Gilch, tras un vínculo que se prolongó durante cinco años, en el que la pareja planeaba casarse y construir una casa.
Kathrin también acudió a la Copa del Mundo de 2014 en Brasil y celebró con él la conquista del título sobre el césped.
Poco después del final del torneo, el agente de Neuer anunció su separación, confirmando que la relación había terminado varias semanas antes y que sus detalles eran un asunto privado en el que ni el guardameta ni sus representantes entrarían.
También su primer matrimonio con la amazona de doma Nina Neuer terminó en divorcio, después de que se casaran en 2017 y se separaran en 2020, lo que eleva el número de rupturas en la vida personal del portero alemán, que suele preferir mantener los detalles de su familia y sus relaciones lejos de los medios de comunicación, pese al gran interés que despierta su vida fuera del rectángulo verde.
Estos acontecimientos vuelven a poner de relieve el empeño de Neuer por separar su trayectoria profesional de su vida familiar, ya que rara vez habla públicamente de sus relaciones personales, incluso en los momentos que gozan de una amplia atención por parte de los medios alemanes.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.