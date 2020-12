La agonía del fútbol gallego, de aquel cielo a este infierno

Muy atrás quedaron aquellos años 90 en los que Galicia tenía hasta tres equipos en la máxima categoría, con dos compitiendo en Europa.

Cualquier tiempo pasado fue mejor que este último lustro para el fútbol de Galicia. La tabla de posiciones de LaLiga 2020-2021 sólo encuentra a un equipo gallego: el de Vigo, que ocupa las posiciones peligrosas y que en el curso anterior estuvo también peleando en la zona baja. Luego, en Segunda, aparece el Lugo, que en la temporada pasada evitó el descenso, de manera milagrosa, de la mano de Juanfran, un entrenador al que la propiedad se cargó a comienzos de este curso. Qué decir del Deportivo La Coruña, uno de los nueve clubes que supieron proclamarse campeones en Primera División, que tras estar envuelto en el caos del Depor-Fuenlabrada, juega este año en , donde compiten también otros conjuntos de la comunidad autónoma como el Pontevedra, el Racing de Ferrol, el Compostela, el filial del Celta o el Coruxo. Tiempos duros para los clubes gallegos. Es un hecho: el fútbol de Galicia está sumergido en una crisis que, al parecer, no tocó todavía el suelo. Es un fútbol que agoniza. Y nadie, hasta el momento, visibiliza un mejor futuro.

La pandemia, encima, tiene y tendrá un duro impacto en las instituciones gallegas que verán su facturación reducida entre un 30% y 50%, según estimaciones que se escucharon en el Foro Económico de Galicia, de parte de los economistas José Manuel Sánchez y Patricio Sánchez. Está claro que no son los meses indicados para despegar.

¿Y entonces? ¿A qué se debe este presente triste? ¿Qué pasó desde aquellos gloriosos años 90 a este penoso 2020? ¿Quién encabeza la tabla de posiciones de los culpables? Respuestas que se esperan…

La crisis de los clubes… y de los futbolistas

En la última convocatoria de Luis Enrique en la Selección de España, para afrontar los partidos contra Países Bajos, Suiza y Alemania, no hubo futbolistas nacidos en Galicia. Ni uno. No fue una sorpresa, por supuesto. Hace dos años, en la lista de convocados para disputar el Mundial de , hubo sólo dos representantes: Lucas Vázquez (29 años) y Iago Aspas (33). El delantero del Celta es el último rey de este rincón español: se quedó con el Trofeo Zarra en cuatro oportunidades. ¿Su sucesor? No hay candidatos.

En actual, apenas diez de los veinte equipos que componen el torneo cuentan con representantes del fútbol gallego. Además del club de Vigo, que presenta a varios futbolistas nacidos en la comunidad autónoma, estos son los (pocos) nombres que se desempeñan en las otras instituciones: Lucas Vázquez ( ), Jason Remeseiro ( ), Rubén Martínez ( ), Róber Pier ( ), Borja Iglesias ( ), Raúl Carnero ( ), Yoel Rodríguez ( ), Joselu y Lucas Pérez ( ), Insua, Juan Carlos, Mosquera y David Ferreiro ( ).

El número es pobre. Y sirve también para justificar una realidad penosa para la región, donde el balón está triste y siente morriña de otros años más dorados.

Aquellos tiempos de Luis Suárez

Con las estadísticas de hoy, parece mentira, pero lo cierto es que el único futbolista español que ganó un Balón de Oro es gallego: Luis Suárez, quien obtuvo este reconocimiento en 1960. También ganó dos veces el Balón de Plata (1961 y 1964) y una vez el Balón de Bronce (1965). Nació en A Coruña, en mayo de 1935, empezó su carrera en el Deportivo, brilló en el , jugó también en el Inter (ganó dos Copas de Europa y dos Intercontinentales) y en la . Durante 15 años, como centrocampista, fue internacional con la Selección de , consagrándose campeón de Europa en 1964 (primer título continental de La Roja).

En aquella época, además de Suárez, sobresalía otro gallego, quien se robaba también casi todas las miradas: Amancio Amaro, o Amancio, simplemente. Futbolista histórico del Deportivo y del Real Madrid. Campeón de Europa con el conjunto merengue y con la Selección de España. Ganador del Balón de Bronce (1964).

Los gloriosos años 90

Galicia supo tener al mismo tiempo, en la década del 90, hasta tres equipos en la máxima categoría: el Deportivo, el Celta y el Compostela, que participó en la división de honor entre 1994 y 1998, llegando a ser subcampeón de invierno en la temporada 1995-1996 (quedó por detrás del Atlético).

El mayor mérito, por bastante diferencia, se lo lleva el equipo de la ciudad de la Torre de Hércules, quien fue protagonista de grandes éxitos durante más de una década. El Dépor es uno de los nueve equipos españoles que ganaron al menos un campeonato de la máxima categoría: celebró en el histórico torneo de 1999-2000. En sus vitrinas, además, cuenta con dos Copas del Rey: la de 1995 y la de 2002, denominada Centenariazo, venciendo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, justo el día que los blancos cumplían 100 años. Y los deportivistas supieron levantar además tres Supercopas de España (1995, 2000 y 2002). Su camiseta blanquiazul fue iluminada por estrellas como Bebeto, Mauro Silva, Djalminha, Donato, Valerón y Rivaldo.

Ahora bien: el Celta tuvo también su brillo en la última parte del siglo XX y durante los primeros pasos del nuevo milenio. “Mis compañeros eran impresionantes: Mazinho, Catanha, Revivo, Gustavo López, Makélélé, Míchel Salgado, Penev, Karpin, Cáceres, Juanfran, Juan Sánchez, Dutruel, Cavallero... Éramos un equipazo”, le dijo Aleksandr Mostovoi (otro crack celeste) a Goal.

El conjunto de Balaídos ganó la Copa Intertoto en el 2000, siendo el único título oficial del club hasta la fecha. En 1994 y 2001 llegó a disputar la final de la , perdiendo en ambas ocasiones ante el . En la temporada 1992-1993, Cañizares consiguió su primer Trofeo Zamora siendo portero de los celestes. Y el club, durante esos años, se convirtió en un habitué de las competiciones continentales, destacándose en la Copa de la UEFA, donde eliminó a clubes como el , la o el .

Bonus track: cuando la historia pronosticaba otra realidad

Los inventores del fútbol, los ingleses, se llevaron un gran golpe en 1922. En aquel año, la Selección de Galicia enfrentó a la Selección de . Y el resultado fue histórico:¿Quién lo diría en estos tiempos?