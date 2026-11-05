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El delantero del Liverpool Alexander Isak expresó su frustración tras marcar su primer gol en la Champions League con el club en la derrota por 3-2 ante el Fenerbahce. El internacional sueco admitió que al Liverpool le faltó concentración después de dejar escapar dos veces la ventaja en Estambul y sufrir su primera derrota europea de la temporada.

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Un inicio perfecto en Europa acaba en debacle en Estambul

El Liverpool sufrió su primera derrota de la temporada en la Champions League de la UEFA al caer por 3-2 ante el Fenerbahce en un emocionante encuentro disputado en el estadio Sukru Saracoglu. Andoni Iraola introdujo cinco cambios en su once inicial y Trey Nyoni, de 17 años, marcó su primer gol como profesional para adelantar al Liverpool en el minuto 25.

Tras el empate de Mason Greenwood, el suplente Alexander Isak devolvió la ventaja al Liverpool en su primer toque de balón, al rematar de cabeza un centro de Cody Gakpo dentro del área pequeña.

Sin embargo, las rápidas respuestas de Archie Brown y Vedat Muriqi permitieron a los locales remontar y condenaron al equipo de la Premier League a su segunda derrota consecutiva entre todas las competiciones.

Isak critica los descuidos del equipo tras dejar escapar la ventaja

En declaraciones a Liverpoolfc.com tras el pitido final, Isak criticó cómo gestionó el equipo su ventaja en dos ocasiones durante el partido. «Nunca es fácil aquí, pero hoy creo que podríamos y deberíamos haber sacado más del partido», admitió Isak.

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«Es un poco descuidado por nuestra parte ponernos por delante dos veces y acabar perdiendo el partido. No es suficiente».

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«Evidentemente, nos va a decepcionar», añadió el delantero.

El sueco lamenta no haber silenciado a la apasionada afición turca

Isak señaló que la incapacidad del Liverpool para mantener el control justo después de marcar fue decisiva para que la afición local siguiera metida en el partido. «El ambiente es muy bueno y, por supuesto, es difícil. Así que lo único que puedes hacer para silenciarlos es marcar goles», explicó Isak.

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«Por eso es una pena que encajáramos tan rápido. Deberíamos haber aprovechado la ventaja. Ahí es donde fallamos hoy».

Sobre su primer gol con el club en una competición europea, añadió: «Me alegré en ese momento. Esperaba que diera pie a más. Siempre me alegra marcar goles, pero hoy hemos perdido, así que eso le resta un poco de alegría».

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El Liverpool busca recuperar cuanto antes la senda de la victoria

Pese al revés sufrido en Turquía, Isak se mostró optimista sobre la situación general del Liverpool en la clasificación de la Champions League. «Creo que nos hemos colocado en una buena posición, así que perder este partido hoy no supone una situación caótica», señaló Isak.

«Solo tenemos que volver a ganar y, si ganamos el próximo partido, volveremos a estar en una posición muy buena».

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La plantilla de Iraola regresará a Inglaterra para reorganizarse con el objetivo de recuperarse en sus próximos compromisos nacionales y europeos.