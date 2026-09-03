La afición del Al-Ahli protagonizó el gran acontecimiento del fútbol saudí durante las últimas horas, tras desatar una revuelta que terminó por destituir de su cargo al director deportivo portugués Rui Pedro.

El periodista saudí Walid Saeed afirmó, en un tuit publicado en su cuenta personal en "X", que la directiva del Al-Ahli decidió rescindir el contrato del director deportivo Rui Pedro.

Esto ocurre pocas horas después de que la afición del Al-Ahli lanzara una campaña de indignación, en la que exigía la destitución de Rui Pedro de su cargo, por la mala gestión del asunto de los fichajes durante el actual mercado de fichajes estival.

La revuelta de la afición del Al-Ahli comenzó con la contratación del centrocampista ucraniano Artem Bondarenko, procedente del Shakhtar, ya que los aficionados se opusieron a su incorporación, alegando que estaba por debajo del nivel, sobre todo porque sería el sustituto del marfileño Franck Kessié.

El estado de indignación aumentó tras aparecer noticias que indicaban que el Al-Ahli estaba cerca de fichar al francés Papy Cabral, centrocampista del Mónaco, pese a que solo disputó 114 minutos con el equipo francés durante la temporada pasada.

La afición acusó al director deportivo portugués de derrochar los recursos del club, sobre todo porque los informes confirmaron que el Al-Ahli pagaría 12 millones de euros por la incorporación del jugador de origen senegalés, a pesar de que su valor de mercado es de solo 1,2 millones de euros.

El Al-Ahli sufrió una serie de tropiezos durante el actual mercado, ya que prescindió de su estrella argelina Riyad Mahrez, así como de Kessié, y además fracasó en retener a su exentrenador alemán Matthias Jaissle, quien se marchó para dirigir al Newcastle United.

Cabe recordar que Rui Pedro asumió el cargo de director deportivo en el Al-Ahli desde el pasado octubre, después de haber ocupado el mismo puesto en el club portugués Benfica entre los años 2021 y 2025.