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El carrilero de la Roma Wesley Franca ha pedido públicamente a Endrick, delantero del Real Madrid, que se una a él en el club de la Serie A este invierno. El Milan también ha sido vinculado con fuerza al brasileño, pero Wesley hace todo lo posible por influir en la decisión de su compatriota antes del mercado de fichajes de enero.

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Wesley propone a Endrick fichar por la Roma

Wesley ha tomado la iniciativa en la carrera por fichar al delantero del Madrid Endrick . En declaraciones a TNT Sports Brazil, el defensa confirmó que ha animado directamente a su compatriota a fichar por la Roma este invierno.

La revelación llegó justo después del empate 2-2 de la Roma ante el Paris Saint-Germain en la Champions League. Ante los numerosos rumores sobre una salida de Endrick del Madrid en enero, Wesley intenta inclinar la balanza a favor de su actual club.

Qué le dijo Wesley a su compatriota brasileño

Wesley no dudó en hablar de sus intentos de convencer a Endrick en la entrevista posterior al partido. Dejó claro que, si elige la Roma, le espera una cálida acogida tanto en el vestuario como entre la afición.

«Le dije a Endrick que viniera a la Roma», reveló Wesley. «Será él quien decida, pero sabe que la afición le adoraría aquí y que sus compañeros le recibirían encantados».

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La Roma afronta una dura competencia en la Serie A

Fichar a Endrick no será sencillo para la Roma, ya que el delantero despierta mucho interés en la Serie A. El Milan, rival en la competición italiana, también se perfila como un firme candidato a hacerse con el jugador del Real Madrid este invierno.

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Según las informaciones, los dos clubes italianos estudian fórmulas económicas muy distintas para cerrar la operación. Las últimas noticias apuntan a que la Roma está interesada en incorporar a Endrick como cedido hasta el final de la temporada.

El Milan, en cambio, podría estar dispuesto a realizar una fuerte inversión para fichar al brasileño en propiedad. Las informaciones apuntan a un posible precio de entre 60 y 70 millones de euros, una cifra que pone de relieve la magnitud del reto económico al que se enfrenta la Roma en esta pugna.

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Endrick afronta una decisión clave en enero

Con el mercado de fichajes de enero cada vez más cerca, la atención se centra ahora en cómo responderán Endrick y el Madrid al creciente interés procedente de Italia. La Roma y el Milan le ofrecen opciones distintas, por lo que el delantero deberá tomar una decisión importante sobre su futuro inmediato.