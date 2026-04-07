La afición del Wydad está furiosa... y Carteron: «Es algo difícil de aceptar»

El Wydad Casablanca no logró superar su bache local, tras conformarse con un empate (1-1) ante el Difaâ Hassani Jdidi en el partido aplazado de la 11.ª jornada de la Liga marroquí, un resultado que provocó el descontento del entrenador francés Patrice Carteron y la ira de la afición del equipo rojo.

El Wydad, que buscaba una victoria que le devolviera la confianza tras su última derrota ante el Fath Union Sport, se adelantó en el minuto 34 por medio de Ramiro Faca, antes de conceder un penalti en el minuto 79 que Moaz Moshtanem transformó en el gol del empate para el equipo de Daka, con lo que el Wydad perdió dos valiosos puntos en la lucha por el título.

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«Nuestros errores nos han costado el resultado»

En la rueda de prensa posterior al partido, Carteron no ocultó su decepción por el rendimiento de sus jugadores, afirmando que el equipo «no supo aprovechar su ventaja» y que los errores individuales fueron los responsables de la pérdida de la victoria.

El entrenador francés declaró: «Estoy muy enfadado; porque sabíamos que nos faltaba algo de confianza, pero logramos abrir el marcador, y nuestra tarea a partir de ahí era evitar cometer errores».

Y añadió: «Le regalamos un gol a un equipo que no creó ninguna ocasión en la segunda parte, y eso es difícil de aceptar. Hicimos lo más difícil, pero no fuimos capaces de marcar el segundo gol a pesar de las ocasiones que tuvimos, lo que permitió al rival remontar el marcador».

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Y continuó: «Estamos pasando por un momento difícil, pero en momentos como este debemos buscar dentro de nosotros mismos para dar más y esforzarnos al máximo, y ese es el mensaje que les he transmitido a los jugadores».

Indignación de la afición

Por su parte, la afición del Wydad expresó su profundo descontento con el resultado, considerando que el equipo «está perdiendo su personalidad» en los últimos partidos y que los jugadores son los responsables del claro retroceso en el rendimiento y los resultados.

Una amplia parte de la afición consideró que el empate ante el Difaâ El Jadida era la continuación de una racha de resultados negativos, y exigió al cuerpo técnico y a los jugadores una «reacción contundente» que devuelva al equipo su prestigio en el campeonato.

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