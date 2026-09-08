La afición del Manchester United ha anunciado la organización de una nueva protesta antes del esperado derbi de Mánchester del próximo domingo, ya que la asociación de aficionados opositora "The 1958" ha llamado a movilizarse contra la directiva del club en "Old Trafford", a raíz de la campaña de represión contra los revendedores de entradas que ha perjudicado a varios seguidores.

Esta convocatoria llegó tras una oleada de indignación generalizada entre los abonados de temporada después de que se impusieran sanciones y vetos erróneos a varios de ellos, lo que llevó a la asociación a emitir un comunicado oficial en el que subrayó la necesidad de que todos los grupos se unan, señalando que "los aficionados que han dado su tiempo, su dinero y su lealtad al club a lo largo de las generaciones merecen ser tratados con respeto", según el diario británico "The Sun".

La asociación instó a los aficionados que se dirijan al estadio a participar en una manifestación pacífica que comenzará a las tres de la tarde en hora local cerca del estadio, antes del inicio del partido previsto para las cuatro y media de la tarde. En su comunicado afirmó que el asunto de los vetos de entradas afecta a todos los aficionados sin excepción, pidiendo la cancelación de las sanciones y la presentación de las pruebas bajo un lema unitario que reclama justicia y el fin del trato a los seguidores fieles como culpables de una falta que no han cometido.

Por su parte, la directiva del Manchester United calificó su campaña contra la reventa de entradas de "exitosa", al tiempo que ofreció disculpas por cualquier molestia no intencionada que hayan sufrido algunos aficionados durante esos procedimientos, mientras varias asociaciones expresaron su profundo descontento por la falta de transparencia y la ausencia de una verdadera oportunidad de defensa antes de imponer las sanciones de prohibición de acceso a los encuentros.

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En el plano deportivo, el equipo del entrenador Michael Carrick se prepara para disputar su primer partido en la Liga de Campeones de Europa en su estadio desde hace cerca de dos años, cuando reciba al equipo azerbaiyano "Sabah" el próximo jueves; el Manchester United regresa así al torneo continental, en el que su última participación se saldó con una amarga eliminación en la fase de grupos en la temporada 2023-2024.

El United disputa el derbi en unas circunstancias locales irregulares; ocupa el undécimo puesto en la tabla de la Premier League tras un inicio titubeante que incluyó la derrota ante el Hull City, la victoria sobre el Ipswich Town y el reciente empate frente al Everton, lo que sitúa al equipo ante una prueba complicada frente a su vecino, el Manchester City, que llega al partido con el pleno de puntos.