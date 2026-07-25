El PSV dejó una imagen especialmente floja durante la primera mitad del amistoso ante el Villarreal. Aunque al descanso todavía se mantenía el 0-0 en el marcador, el conjunto de Eindhoven no podía quejarse: los visitantes españoles encadenaron ocasión tras ocasión y, sobre todo, Ryan Flamingo y Kiliann Sildillia están siendo duramente criticados por los aficionados en las redes sociales.

El PSV empezó bastante bien el partido y tuvo algunas oportunidades por medio de Alassane Pléa, Dennis Man y Tygo Land. Después, el Villarreal tomó completamente el control y el exdelantero del Ajax Georges Mikautadze se plantó con peligro hasta en tres ocasiones en pocos minutos ante el guardameta Matej Kovar, que mantuvo con vida al PSV con varias paradas.

La fragilidad defensiva está generando una gran preocupación entre los aficionados. «Los puntos débiles de la temporada pasada están lejos de haberse solucionado. Flamingo, en lo posicional, como ya ha pasado más veces, está flojo», concluye un aficionado, que sí se mostró satisfecho con Land y con el hecho de que Ruben van Bommel y Pléa volvieran a sumar minutos.

Especialmente Flamingo, que llegó hace dos años procedente del FC Utrecht por nueve millones de euros, está recibiendo muchas críticas. «Flamingo no puede ser titular, es una auténtica pena. Comete demasiados errores y tiene el mismo efecto que André Ramalho», escribió un aficionado en X, mientras que otro afirmó: «La temporada pasada ya quedó claro que Flamingo tiene poco que hacer en el PSV».

La inquietud siguió aumentando cuando Flamingo volvió a equivocarse justo antes del descanso. Tras su error, Ayoze Pérez se quedó solo ante Kovar, pero el atacante intentó superar al guardameta con una vaselina y vio cómo el balón se marchaba por encima de la portería. «Tampoco se aprovechó la décima ocasión, tras un error de Ryan Flamingo», reaccionó un aficionado del PSV.

Otro aficionado cree que el entrenador Peter Bosz debe intervenir. «Flamingo tiene que ir al banquillo. Dadle entonces una oportunidad a un jugador del Jong PSV, porque mucho peor no puede ser», fue la dura conclusión. También se reprochó a la dirección del club que, tras la lesión de Jerdy Schouten, no se haya fichado a ningún defensa central extra: «Defensivamente tiene aún peor pinta que el año pasado».

No solo Flamingo, también el lateral derecho Sildillia recibió duras críticas. «No entiendo por qué el PSV ha fichado a Sildillia», escribe un aficionado, mientras otro lo describe como «mediocridad otra vez». «Llevan años sin fichar defensas con la calidad suficiente. Y mientras tanto, Earnest Stewart espera a que el mercado se vuelva líquido», se lamentan.



























