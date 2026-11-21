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Sean Steur cumplió el sábado por la noche las expectativas de la afición del Newcastle United. El jugador de Volendam fue titular en el duelo de la Premier League contra el Arsenal.

Los visitantes comenzaron con intensidad y lamentaron que Noni Madueke estrellara un balón en el poste a los seis minutos. El Arsenal fue creciendo y Bruno Guimarães, silbado por su pasado en el Newcastle, disparó ligeramente desviado.

El 0-1 llegó a los 33 minutos. Kai Havertz dio un inteligente pase en profundidad y Eberechi Eze marcó desde cerca. En el tramo final de una primera parte dominada por un solo equipo, Madueke tuvo dos ocasiones para hacer el 0-2, pero falló ambas.

El entrenador del Newcastle, Matthias Jaissle, intervino en el descanso e hizo tres cambios. Anthony Elanga fue uno de los que entraron al campo, mientras que Steur fue uno de los jugadores del equipo local que se quedaron en el vestuario.

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La afición local no entendió la decisión. En las redes sociales, las críticas al técnico Jaissle por dejar a Steur en el vestuario fueron masivas.

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«Tres cambios del Newcastle en el descanso. Tino Livramento, Anthony Elanga y Jacob Ramsey entran por Amar Dedic, Sean Steur y Jacob Murphy. Otra vez, una lástima por Steur», escribió el periodista Jordan Cronin, que cubre al Newcastle United para Iconic Media Group.

«Sean Steur está jugando de maravilla hasta ahora. Se ofrece constantemente para recibir el balón y sigue presionando. Demuestra valentía en momentos en los que sus compañeros a veces juegan hacia atrás. De todos los fichajes del verano pasado, es aquel con el que realmente se puede contar», escribió otro aficionado durante el partido.

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«¿Por qué saca a Steur?», se preguntó también Chris Martin en X. El aficionado Ryan McBeth también fue crítico: «¿Por qué saca a steur del campo? Jaissle no tiene ni idea».