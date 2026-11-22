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La afición del Liverpool no esperó al pitido final para mandarle un mensaje a su eterno rival y optó por señalar a su nuevo entrenador con un cántico burlón que recordó una de las frases más célebres de las gradas inglesas.

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La afición del Liverpool entonó el cántico «Te despedirán por la mañana» durante el duelo ante el Manchester United del domingo por la noche en la Premier League, dirigido a Mauricio Pochettino, nuevo entrenador del conjunto rival, en una escena que reflejó la intensidad de la histórica rivalidad entre ambos clubes.

La burla llegó con el Liverpool por delante por 2-0 en la primera parte. Los aficionados aprovecharon la superioridad de su equipo para dedicarle el cántico al técnico argentino y poner en duda, con sorna, su futuro en el Manchester United, pese a que acaba de asumir el cargo.

«Te despedirán por la mañana» es una de las frases más conocidas de los estadios del fútbol inglés. Las aficiones la utilizan para burlarse de los entrenadores y presionarlos, sobre todo cuando los resultados de sus equipos empeoran o sufren una derrota.

En este partido, el cántico adquirió un significado añadido por la enemistad deportiva y entre aficiones que existe entre el Liverpool y el Manchester United, cuyos seguidores no dejan pasar los enfrentamientos directos para intercambiar mensajes burlones y recordarle al rival sus situaciones y sus resultados.

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El episodio se produce al comienzo de una nueva etapa del Manchester United bajo el mando de Pochettino, que afronta las expectativas de su afición de devolver al equipo a la pelea por los títulos y mejorar sus resultados, mientras que los seguidores del Liverpool no desaprovecharon la ocasión de enviarle un mensaje temprano desde la grada.

Este cántico se ha convertido en parte de la cultura de animación en Inglaterra. No está ligado a ningún club en concreto, sino que se repite en distintos estadios cada vez que la afición quiere expresar su enfado con un entrenador o burlarse de él, por lo que sigue muy presente en el panorama futbolístico inglés.

Cabe recordar que el partido terminó con victoria del Liverpool por 4-0, el peor arranque posible para el técnico argentino, que tendrá por delante una misión muy complicada para devolver al Manchester United a primera línea.