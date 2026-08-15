El argentino Enzo Fernández fue objeto de silbidos por parte de algunos aficionados del Chelsea, durante el amistoso frente a la Real Sociedad disputado este sábado, en el que los Blues se impusieron por (3-1) en el estadio "Stamford Bridge", en el último de los partidos de preparación del equipo antes del inicio de la nueva temporada.

Fernández ingresó en el minuto 64 en sustitución de Reece James, quien le entregó el brazalete de capitán antes de abandonar el terreno de juego.

Sin embargo, la entrada del centrocampista argentino fue recibida con silbidos por parte de un sector de la afición, según la cadena francesa "RMC", a pesar de que se trataba de su primera participación con el Chelsea tras su regreso del Mundial, cuya final la albiceleste perdió ante España (1-0).

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Por su parte, otro grupo de aficionados del Chelsea se esmeró en dar la bienvenida a Fernández y aplaudirle a su entrada, antes de que la intensidad de los silbidos fuera disminuyendo progresivamente a medida que avanzaba el partido.

Y según la cadena "Sky Sports", la reacción de la afición terminó por transformarse en el cántico de "Oh, Enzo Fernández".

El recibimiento negativo a Fernández se produjo en el contexto del enfado de algunos aficionados del Chelsea, que reprochan al jugador su deseo de abandonar el club este verano, especialmente tras el fracaso del equipo en clasificarse a la Liga de Campeones.

Fernández había generado polémica a comienzos del presente verano, después de hablar sobre su deseo de jugar algún día para el Real Madrid, unas declaraciones que llevaron a su exclusión del equipo en dos partidos.

Y en los últimos días, el Manchester City ha entrado en la puja por el interés en Fernández, ante la posibilidad de que Rodri parta hacia el Barcelona, mientras que su exentrenador en el Chelsea, Enzo Maresca, es uno de los principales admiradores de sus cualidades.